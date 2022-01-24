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Сегодня, 17:45

Кого Жамнов и Ковальчук не взяли в Пекин? Мы набрали еще три состава России на Олимпиаду

Кого из хоккеистов не взяли на Олимпиаду в Пекин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Тренировка сборной России по хоккею.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Версия сборной России.
Версия сборной России.
Версия сборной России.
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У нас есть из кого выбирать.

Вечером 23 января стал известен состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Выбор Алексея Жамнова и его тренерского штаба оставил много вопросов.

Никита Гусев. Из сборной убрали Ротенберга, но теперь на состав влияет ЦСКА. Россия когда-нибудь соберет действительно всех лучших?

Например, из 10 лучших бомбардиров КХЛ среди россиян в заявку вошли лишь двое — Вадим Шипачев и Никита Гусев. Андрей Кузьменко и Станислав Галиев попали только в резерв, притом что это второй и четвертый бомбардиры лиги среди россиян. А Антон Бурдасов хоть и был в расширенном составе, в итоговом списке не оказался. Жафяров, Рашевский, Голдобин, Тертышный и Хохлачев не попали даже в расширенную заявку, как и самый ценный игрок прошлогоднего плей-офф Сергей Толчинский.

«СЭ» предлагает три варианта состава на Пекин, которые вполне могли бы бороться за медали Олимпиады.

Версия сборной России.
Версия сборной России.

В этой подборке — все игроки, вошедшие в резерв. Топ-9 атаки выглядит просто потрясающе: связка Кузьменко — Бурдасов, которая отлично проявляет себя в СКА, Галиев, Жафяров и Толчинский — на игру такой команды впереди точно захочется посмотреть. В помощь — классно помогающие атаке защитники Яруллин, Ожиганов, Рафиков и Сергеев.

Чеккерское звено тоже есть — сюда для опыта добавляем Николая Кулемина, который неожиданно перезапустил карьеру в «Салавате». Вдобавок — ярославская связка Красковский — Коршков, которая и в атаке может себя показать. В каждом составе всего по три пары защитников, но это наша реальность с дефицитом классных игроков обороны из России в КХЛ.

Версия сборной России.
Версия сборной России.

Классных крайних нападающих хватает и на третий состав — здесь сплошь лидеры своих команд. С центрами уже сложнее: номер один тут опальный Иван Морозов, которого перед дедлайном перебросили из СКА в «Сочи».

Основной вратарь в этой версии — Василий Кошечкин, доверимся его опыту Пхенчхана-2018. С защитниками все уже не так прекрасно, но здесь есть Вишневский и Мухамадуллин, которых отцепили от основного состава в последний момент. В целом состав достаточно сбалансированный и не настолько ориентированный на атаку, как второй.

Версия сборной России.
Версия сборной России.

В четвертом составе даем шанс тем, кто еще недавно считался суперзвездой, но ушел в тень. Тут и новый лидер «Ак Барса» Кагарлицкий, и главная звезда «Спартака» Широков, и чемпион мира-2014 Бурмистров, и восстановленная связка из ЦСКА Шумаков — Шалунов. Сдабриваем Прохоркиным, Карповым и Телегиным — получается мегаопытный состав.

Миронов, Пашнин, Провольнев — в обороне будем играть жестко и колотить соперников у бортов. Немного смущает подбор вратарей, но всегда есть вера в Аскарова — не зря же его считали самым талантливым за последние пару поколений.

Антон Бурдасов
Сергей Толчинский
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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