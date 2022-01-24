Из сборной убрали Ротенберга, но теперь на состав влияет ЦСКА. Россия когда-нибудь соберет действительно всех лучших?

Совмещение из национальной команды вытравить не получилось

Может ли эта сборная России выиграть Олимпиаду? Конечно. Вместе с Финляндией по составу она остается в паре главных фаворитов и любой результат хуже серебра будет неудачей, а хуже бронзы — провалом.

Работу тренерского штаба сборной пока можно было оценить только по товарищескому Кубку Первого канала — возможно, в Пекине они поставят такой хоккей, что и с теми же неудобными нам финнами у нас проблем не возникнет.

Вопросы пока не к стилю игры и не к оперативной работе на турнире — слишком рано. Вопросы к тому, что в очередной раз российская хоккейная сборная (и здесь не важен турнир или возраст игроков — в молодежках и юниорках такое бывает постоянно), не может собрать действительно всех лучших из тех, кто доступен для выбора.

Отсутствие энхаэловцев делает неожиданные решения куда менее громкими: кроме Войнова, Шипачева и Гусева широкая аудитория других сборников, увы, почти не знает.

В декабре свежий взгляд нового штаба на состав жутко радовал. Отмена правила «СКА в два раза увеличивает шансы на сборную» избавило команду от ряда непонятных персонажей, которые не попали бы туда при любом другом руководстве, кроме Романа Ротенберга. Но появились новые условия, и что бы ни говорили Алексей Жамнов с Ильей Ковальчуком, невозможно поверить, что Игорь Есмантович не влияет на состав (что само по себе нормально — он же советник), исходя из интересов не только сборной, но и ЦСКА.

И это ненормально. Как было ненормально, когда-то же самое делали не только в СКА много лет, но и, например, Владимир Крикунов перед Олимпиадой в Турине, когда он работал в «Динамо».

Не существует ни одного достойного аргумента, чтобы объяснить, как Андрей Кузьменко, второй бомбардир КХЛ, один из лучших форвардов лиги, который проводит топ-сезон в СКА, мог оказаться в запасе. Кроме одного — он в свое время не понадобился ЦСКА, и его обменяли в Петербург.

Также невозможно объяснить, как в число запасных вдруг свалился Александр Кадейкин. В КХЛ почти нет российских центров, вокруг которых строится крутое звено, — кроме Вадима Шипачева и вернувшегося из НХЛ Артема Анисимова и вспомнить некого. Но Кадейкин, который занимает место в этом топ-3, почему-то оказывается лишним.

Эти два решения — самые удивительные, но и есть и еще множество других менее громких, которые выглядят странно.

Почему в сборной Александр Самонов, который почти не играет в СКА, и Кирилл Марченко, который там же сидит в четвертом звене или запасе? Их действительно считают заслуживающими Олимпиады или это некий привет «гнобящему» (что, правда, тоже происходит) Ротенбергу?

Почему даже в число запасных не попал Антон Бурдасов (называл ЦСКА «темницей») который, как и Кузьменко, проводит лучший сезон в карьере? Точно ли Станислав Галиев, у которого есть крутая связка с Шипачевым, хуже крайних форвардов, включенных в основной список? Можно продолжать и дальше, вспоминая Сергея Толчинского и другие истории.

В другой ситуации почти все вышеперечисленное, кроме моментов с Кузьменко и отчасти Кадейкиным, было бы абсолютно адекватно. Те же Толчинский, Галиев или Бурдасов совсем не идеальные форварды без слабых сторон, которые обязательно дадут результат. Тренерский штаб сборной имеет право на свое видение, на свой стиль — не всегда ему подходят те, кто играют лучше за клубы и у кого круче статистика.

Но почему-то вместо Кадейкина в сборной оказываются сразу два центра ЦСКА: Сергей Андронов и Павел Карнаухов. Вместо Галиева и Кузьменко — Антон Слепышев. Вместо Бурдасова или Толчинского — Сергей Плотников. И никто из пятерых нападающих армейцев, кроме, наверное, Михаила Григоренко, не был очевидным кандидатом в Пекин.

В мае хотелось понять, почему же СКА в КХЛ с составом из кучи сборников был отнюдь не доминирующей командой. А сейчас хочется спросить: почему, если почти половина атаки будет занята ЦСКА, команда Сергея Федорова находится в КХЛ в одном ряду с клубами, из которых не вызывают никого или почти никого? Это случайность, плохая работа Федорова (тогда почему он в сборной?) или просто при прочих равных теперь отдается предпочтение нужным хоккеистам, а не пригодившимся в свое время ЦСКА — нет?

Чтобы этих вопросов не было, в сборной не должно быть никаких совмещений. Ни на уровне тренеров, ни на уровне менеджеров, ни на уровне советников.

Возможно, Россия выиграет Олимпиаду, и тогда все это будет не так важно прямо сейчас. Но если не сломать наконец вредную тенденцию, то она ударит по нашему хоккею в другой момент. Совместить свои интересы и постоянные победы не получится ни у кого.