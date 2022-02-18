Финны в финале. Что и требовалось доказать

Словаки выглядели достойно, но не смогли пробить тягучую оборону.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. 1/2 финала

Финляндия — Словакия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маннинен — 4 (Линдбом, Ватанен), 15:58 — 1:0. Песонен — 3 (п.в., Хартикайнен, Покка), 59:21 — 2:0.

Вратари: Сятери — Рыбар (58:22 — 59:21).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 27 (9+12+6) — 28 (8+13+7).

Судьи: Бьерк, Ромасько.

18 февраля. Пекин. Национальный.

В дневном полуфинале мужского хоккейного турнира пекинская сетка свела Финляндию и Словакию — две, пожалуй, самые симпатичные команды этой Олимпиады, которые успели зарубиться между собой еще в группе. Финны по пути ко второй очной игре со словаками при четкой и понятной структуре игры подтвердили статус фаворита, вторые — во главе с 17-летним снайпером Юраем Слафковски прыгнули выше головы и подарили главную сенсацию турнира, убрав в четвертьфинале американцев.

Однако развеселого матча, который команды показали неделю назад, сегодня не получилось. Первый полуфинальный хоккей вышел настолько равным, что говорить о каком-то преимуществе все 60 минут вообще не приходилось. Финны по-прежнему доказывали, что они короли разнообразия, и чередовали неплохие позиционные атаки с острыми контрвыпадами, словаки же не уступали сборной Суоми ни в скорости, ни в количестве и качестве голевых моментов, ни в желании.

Причем основная угроза в сборной Словакии перманентно исходила от тройки Цегларик — Гривик — Слафковски, где наиболее опасным и нацеленным на ворота по-прежнему был гиперталантливый пацан из финского «ТПС», который за этот турнир наверняка поднялся вверх в преддрафтовых рейтингах.

Хотя самый убойный момент в этом матче имел все-таки Марек Гривик, угодивший в третьем периоде после паса Слафковски в штангу. И наверняка нападающий нижегородского «Торпедо» еще долго будет вспоминать и прокручивать у себя в голове этот момент.

This wide-open miss by ?? Marek Hrivik will haunt him for a LONG time if this ends 1-0 FIN. ? pic.twitter.com/jeY06xisvi — This is the KHL (@KHLreplays) February 18, 2022

Разница между Финляндией и Словакией сегодня была лишь в том, что команде Юкки Ялонена для победы хватило мастерства, хладнокровия и где-то удачи, чтобы реализовать свой момент, а парням Крэйга Рэмзи, которого мы с коллегами из-за внешности весь турнир шутя сравнивали то со Славолюбом Муслиным, то с Профессором Икс из комиксов Marvel, нет.

Все решил гол уфимца Сакари Маннинена на 16-й минуте. После наброса Петтери Линблома первый центр финнов сумел на лету остановить шайбу, уложить на лед Патрика Рыбара и отправить шайбу в ворота именно в тот момент, когда голкипер словаков поднял щиток со льда.

Men's Hockey Semifinal

? Sakari Manninen (Lindbohm, Vatanen)

1-0 Finland pic.twitter.com/FTjDUF2VBH — This is the KHL (@KHLreplays) February 18, 2022

Как ни старалась сборная Словакии, но пробить плотную оборону финнов с хладнокровным Харри Сятери в рамке ей не удалось. Гол Харри Песонена в пустые ворота лишь подвел черту первого полуфинала и окончательно отправил словаков биться завтра за бронзовые медали.

Впрочем, вряд ли безволосый канадец сможет в чем-то упрекнуть своих хоккеистов. В Пекине они показали, что после десятилетней ямы местный хоккей потихоньку выбирается из нее и совсем скоро в НХЛ после Юрая Слафковски и Шимона Немеца вновь хлынет поток классной словацкой молодежи. Да и если так подумать — ехать в Китай им стоило хотя бы ради того, чтобы подарить будущим поколениям эмоции, как после четвертьфинала с США.