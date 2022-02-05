«Объясните, что за шаман?» Вокруг хоккейной сборной пошли дикие слухи, а посмотреть тренировку пришла Загитова

Российской команде запретили проводить выставочный матч против Латвии, так что пришлось проводить две тренировки. Журналистам показали двусторонний матч, но он ясности не прибавил.

Шаман

С утра пошли какие-то новости то ли о звездочете в составе сборной, то ли об астрологе. Не разберешь. Говорят, что Илья Ковальчук очень сильно удивлялся по поводу этих сообщений, а потом решил все свалить на меня.

— Шаман в команде? Если только Алексей Шевченко, — вдруг сказал он.

Я в эти вещи не верю, но отлично помню, как однажды Олег Знарок на полном серьезе говорил, что формирует тройки по дате рождения.

— Нельзя знак воды и знак огня вместе ставить, — объяснял он. — Они же друг друга гасить будут.

Я, кажется, просто кивал, немного ошарашенный. Так вот, про шаманов и астрологов в сборной говорили весь день, а в Сети появлялись фотографии «звездного» героя вместе с Игорем Есмантовичем, Кириллом Фастовским, Олегом Знарком.

Жамнова на тех снимках не было. Да и, судя по всему, тренер был удивлен темой.

— Да какой еще шаман-то, объясните хотя бы, — просил он в микст-зоне после тренировки.

А что мы ему могли объяснить, если сами не до конца понимали? Впрочем, от тренера это звучало искренне. Только вот за минуту до этого Арсений Грицюк слишком быстро ответил, кто он по гороскопу. Не задумывался ни на секунду. Словно у него в последнее время это не первый раз спрашивают.

Двусторонка

Жаль, но игра с Латвией не состоялась. Отсутствие выставочных матчей перед серьезным турниром — проблема всех участников. Можно сколько угодно проводить двусторонки — это не даст никаких результатов.

— Ребята к друг другу привыкли, они знают всех по КХЛ, — перечислял недостатки Жамнов. — Плюс нет возможности проверить себя в условиях, когда соперник не дает времени для принятия решений.

— Единоборств нет, — добавил я.

— И это тоже, — кивнул тренер. — Очень плохо.

Если какие-то гороскопы и существуют при формировании сборной, то на них плюнули во время двустороннего матча. Если с самого начала я еще старался внимательно следить за звеньями, смотреть на то, что происходит, то в перерыве услышал крик Алексея Кудашова:

— Звено Андронова остается в красных майках, остальные меняются.

Счет к этому времени был в пользу одной из команд, а как потом считать, было совершенно непонятно, ведь и вратарей поменяли.

Но первые четыре шайбы в игре пропустил Александр Самонов. Иван Федотов же тащил все. Но у него в команде играли два номинально первых звена, так что тоже не самый объективный показатель. Да и в одной команде было 15 хоккеистов, а в другой — 12. На лед не выходили голкиперы Тимур Билялов и Дмитрий Шугаев.

— Держать четырех вратарей на такой тренировке не было смысла, — объяснил Жамнов. — Но вообще по голкиперам — к Сергею Наумову. Я даже не могу сказать, кто начнет турнир.

Рискну предположить, что мы видели первую пару вратарей на стартовый матч турнира. Только вот в какой форме полевые игроки — не совсем понятно. И этого не знает никто, включая тренера.

Но он ответил на вопрос про Андрея Кузьменко. Нападающий, начав двусторонку в звене «черных», во второй половине перешел в основной состав. Если в первой части игры у него немногое получалось, то потом он заметно добавил.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Тройки

— Мы сейчас ищем лучшие сочетания, — говорил Жамнов. — Даже по поводу каких-то полных троек лучше скажем 8 февраля, за день до первого матча. Но вы видите, что изменения происходят. Сегодня опять Никиту Гусева посмотрели рядом с Вадимом Шипачевым.

— Армейскую тройку зачем разбили? — спрашиваю. — Их же приглашали ради того, чтобы они играли вместе.

— Посчитали, что в других звеньях они будут приносить больше пользы. Мы ищем баланс в звеньях. Чтобы не было перекосов не только в сторону атаки, но и в сторону обороны.

Слово «баланс» Алексей Жамнов произносил за 18 минут неоднократно. Он сказал про баланс и когда спросили про Александра Кадейкина.

— В том звене у нас играет Владимир Ткачев, — объяснял тренер. — Он может и с краю сыграть.

Что бросилось в глаза на тренировке? Дмитрий Воронков выглядит лишним в звене с Ткачевым и Павлом Карнауховым. То ли не знает, что ему делать. То ли он там лишен каких-то привычных функций. То ли Алина Загитова отвлекала на трибуне. Но вообще Воронков и в чемпионате КХЛ в этом году не слишком-то заметен. Может быть, ему не хватает настоящих соперников, чтобы показать свою агрессию.

Неожиданно неплохо выглядел Артур Каюмов — самая спорная фигура в составе. Но парень старается изо всех сил, отрабатывает в меньшинстве, несколько раз делал отличные перехваты.

Лидеры

Первую шайбу в игре забросил Грицюк. С форвардом «Авангарда» неожиданно угадали, правда, посмотрим, что будет, когда он появится против датчан. Но хоккеист в этом году столько пережил! Дания против него выходит или «Амур» — все едино. В начале сезона его едва не отправили в фарм-клуб, чтобы он выступал в ВХЛ. А сейчас Арсений уже в Пекине.

— А я бы хотел, чтобы Грицюк брал на себя еще больше ответственности, — заявил позже Жамнов. — Видно, что у него очень много таланта, но пока в каких-то ситуациях он тушуется.

Грицюк подтвердил то, что еще недостаточно раскован.

— На некоторых ребят в этой команде я еще в детстве смотрел с восхищением, а сейчас с ними на льду. Так что мне еще надо время, чтобы освоиться.

Еще было заметно, что Никита Гусев как-то не отошел от своей североамериканской поездки. То есть видно, что он многое умеет, но почему-то весь свой арсенал не показывает. Гусев и в СКА начал тоже не очень хорошо после возвращения. Разбежится, наверное. Ему надо безоговорочно доверять, но вряд ли такое отношение он получит в национальной команде. А Вадима Шипачева было и видно, и слышно. Настоящий капитан, который уже управляет не хуже, чем тренерский штаб.

В воскресенье команда не будет выходить на лед. Тренировка отменена, а уже седьмого прилетят Артем Анисимов и Сергей Плотников. Хорошо, если им сразу разрешат начать работу, но с этими тестами никакой гарантии нет.

Между тем выяснилось, что в сборной никто не следит за тем, как наша команда соблюдает ограничения.

— Два ваших хоккеиста на открытии были без масок и выложили фото, — пожаловались Жамнову.

— Ну что я могу сделать, — развел он руками. — Плохо. Но не буду же я за масками следить.

Нет, на это у него точно сил не хватит. Надо разбирать тренировки, анализировать, искать варианты. А там уж как звезды сойдутся.