Россия/СССР обыгрывала шведов на Олимпиаде 8 раз из 11. Но уступила в единственном матче плей-офф

Сборная России/СССР одержала 8 побед над Швецией из 11 матчей за всю историю Олимпиад

Полуфинальный матч в Пекине станет первой за 16 лет олимпийской встречей сборных России и Швеции.

18.02.2022 | Россия — Швеция

В последний раз лидеры европейского хоккея пересекались в Турине, где команда Владимира Крикунова разгромила скандинавов — 5:0. В 11 матчах наша сборная одержала восемь побед.

Дважды — в Скво-Велли и Саппоро — шведам удалось зацепить, зато единственная игра плей-офф (полуфинал Лиллехаммера) осталась за «Тре крунур».

Матчи против Швеции на Олимпийских играх.

После включения в олимпийский турнир стадии плей-офф в 1992 году наши хоккеисты шесть раз добирались до полуфиналов, в которых трижды добились успеха при трех неудачах.

С американцами и финнами наша сборная обменялась победами, Чехию однажды одолела, а Швеции — уступила.

Сборная СНГ/России в полуфиналах Олимпиад.

А вот шведам сложнее всего давалась четвертьфинальная стадия, пройти которую получилось всего в трех случаях. Зато добытая победа гарантированно придавала скандинавам сил и позволяла им разобраться с соперником по полуфиналу.

В Лиллехаммере от Швеции пострадали россияне, в Турине — чехи, а в Сочи — обидчики сборной России финны. Из Норвегии и Италии «Тре крунур» в результате привезла золотые медали, а вот на нашей Олимпиаде-2014 довольствовалась только серебром.