Последняя игра России и Швеции на Олимпиаде: наши уничтожили соперника, но в итоге скандинавы стали чемпионами

16 лет назад команда Крикунова забросила пять безответных шайб.

В последний раз на Олимпиаде сборные России и Швеции играли между собой 16 лет назад. За давностью лет подробности того матча стерлись из памяти, поэтому потребовалось немного времени, чтобы освежить детали. Общее впечатление, учитывая другие встречи на том и последующих турнирах, не изменилось ни капли. Россияне в новейшей истории на зимних Играх с тех пор больше не выдавали настолько впечатляющего хоккея против соперника высочайшего класса. Готов поспорить с кем угодно, что к этому уровню даже близко позднее не подбирались. Про нынешнюю погоню за результатом в Пекине и говорить нечего.

Нельзя сказать, что сборная России со шведами доминировала с первой и до последней минуты. Были у нее неудачные отрезки, сумбурная игра в большинстве, иногда провалы в обороне. Но ощущение, что команду способен в тот день кто-то остановить, появлялось в худшем случае на пару секунд.

Надо при этом учитывать мощь оппонента.

«Тре крунур» в Турине-2006 завоевали золотые медали. Скандинавы специально проиграли в группе словакам, избежав встречи с Канадой в четвертьфинале. Это тяжелейшее испытание выпало на сборную России. Об этой громкой истории писали неоднократно. Против сборной России шведы сражались на максимуме, но были вчистую разгромлены. Их состав поражает воображение без дополнительных пояснений и сейчас. Сундин, Альфредссон, Лидстрем, Лундквист, братья Седин — это звезды первой величины. Не хватало только Форсберга, который пропустил на турнире две игры из-за проблем с пахом.

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Дебютный матч на Олимпиаде против Словакии для россиян закончился поражением (3:5), запомнившись дублем Габорика в конце третьего периода и небольшим скандалом по окончании встречи. Главный тренер Владимир Крикунов раскритиковал вратаря Брызгалова. Тот прилетел в Турин перед самым турниром, не успел как следует акклиматизироваться и в паре эпизодов не выручил. Утверждать, что команда проиграла из-за него, было бы огромным преувеличением. Но Крикунов повел себя бескомпромиссно, усадив Брызгалова до конца Олимпиады в запас.

Голкипер с оригинальным взглядом на вселенную со специалистом старой школы общий язык не нашел. После игры со Швецией Крикунову задали вопрос о том, чем могли быть продиктованы произнесенные днем ранее журналистам слова Брызгалова. Голкипер заявил, что команда не понимает, чего хочет от нее тренер. Оцените емкий ответ тренера. «Брызгалов, похоже, вообще плохо все понимает», — сказал Крикунов.

Шведский тренер с треском провалил ЧМ, но его все равно оставили. Теперь он ведет свою сборную к золоту Опала тольяттинца не стала катастрофой, поскольку в команде был один из лучших вратарей НХЛ Евгений Набоков. Он в молодости был заигран за Казахстан и долгое время не мог получить возможность выступать за сборную России. Многолетние усилия Вячеслава Фетисова и сотрудника «Финикса» Игоря Купермана привели к победе в бумажной войне против ИИХФ.

Набоков в Турине сделал три «сухаря». Больше других запомнился его блестящий четвертьфинальный матч, когда он остановил все 27 бросков по своим воротам от блестящего поколения сборной Канады (Игинла, Сакик, Пронгер, Хитли, Лекавалье, Сен-Луи, Торнтон, Нэш). Момент матча России и Швеции в Турине-2006. Фото Getty Images Фото Getty Images

Вклад нашего вратаря в победу над шведами был не меньшим, но остался немного в тени из-за разгромного счета. Набоков в своей дебютной игре в свитере российской сборной несколько раз выручил, когда на табло еще светились нули. Хотя у Йонссона и Сундина были шикарные моменты для взятия ворот. Неоднократно совершенно наглым образом шведские форварды лезли на наш пятачок. В третьем периоде огромный Сундин и вовсе снес Набокова, позволив Ханнуле забить. Канадский арбитр ван Массенховен взятие ворот справедливо отменил и выписал шведскому форварду малый штраф.

Лундквист на тот момент отлично проводил первый сезон в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», еще не успел стать любимцем Нью-Йорка и не получил яркого прозвища Король Хенрик. Играл шведский вратарь против россиян неплохо, и не его вина, что достойной поддержки от партнеров он не получил. Поставить ему в упрек хоть одну пропущенную шайбу сложно. Первый гол в большинстве Ковалев забил шикарным щелчком, воспользовавшись тем, что Дацюк отлично закрыл обзор Лундквисту. Овечкин хорошо сыграл на добивании, забытый защитниками, Сушинский завершил быструю атаку, использовав гениальный пас Малкина, Козлову удался отличный бросок с ходу, Афиногенов реализовал выход «один в ноль». Шведы празднуют победу на Олимпиаде-2006. Фото Getty Images Фото Getty Images

Крикунов привез в Турин солидную делегацию из Суперлиги, причем по ходу турнира «доморощенные» Непряев и Таратухин заменили получивших травмы более статусных Фролова с Королюком. Дома же в полном составе осталась казанская тройка Зарипов — Зиновьев — Морозов. Ставший впоследствии лучшим бомбардиром чемпионата нападающий ЦСКА Мозякин как кандидат на Олимпиаду всерьез не рассматривался и только весной поехал на чемпионат мира в Ригу. Комплектация команды вызвала не меньше вопросов, чем недавно перед началом хоккейного турнира в Пекине. Крикунов тогда работал в московском «Динамо», его ассистент Владимир Юрзинов — в «Локомотиве». Появление в сборной России игроков из этих клубов объяснялось очевидной всем тренерской протекцией.

Россия — Швеция: для команды Жамнова все решится после основного времени Со шведами, тем не менее, очень здорово смотрелась сыгранная на Евротуре тройка Харитонов — Малкин — Сушинский. Она не затерялась на фоне топовых энхаэловцев и выделялась осмысленными действиями. Когда на днях пришлось пересматривать эпизоды того матча, то, например, молодые Ковальчук и Овечкин превосходили «суперлиговцев» разве что в силовой активности. «Настоящую сборную России вы еще не видели», — смело заявил после победы окрыленный Крикунов. 18.02.2022 | Россия — Швеция

Потом был исторический успех против Канады и два бесславных поражения от финнов с чехами. Россияне бездарно растеряли нажитый капитал и остались без медалей. Черту турниру подвел резонансный конфликт Крикунова, обвинившего опытных энхаэловцев во главе с Ковалевым в ночных загулах и отсутствии профессионализма. Тогда как шведы выиграли золото, заставив забыть о своем провале против сборной России.