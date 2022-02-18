Последняя игра России и Швеции на Олимпиаде: наши уничтожили соперника, но в итоге скандинавы стали чемпионами
Нельзя сказать, что сборная России со шведами доминировала с первой и до последней минуты. Были у нее неудачные отрезки, сумбурная игра в большинстве, иногда провалы в обороне. Но ощущение, что команду способен в тот день кто-то остановить, появлялось в худшем случае на пару секунд.
Надо при этом учитывать мощь оппонента.
«Тре крунур» в Турине-2006 завоевали золотые медали. Скандинавы специально проиграли в группе словакам, избежав встречи с Канадой в четвертьфинале. Это тяжелейшее испытание выпало на сборную России. Об этой громкой истории писали неоднократно. Против сборной России шведы сражались на максимуме, но были вчистую разгромлены. Их состав поражает воображение без дополнительных пояснений и сейчас. Сундин, Альфредссон, Лидстрем, Лундквист, братья Седин — это звезды первой величины. Не хватало только Форсберга, который пропустил на турнире две игры из-за проблем с пахом.
Дебютный матч на Олимпиаде против Словакии для россиян закончился поражением (3:5), запомнившись дублем Габорика в конце третьего периода и небольшим скандалом по окончании встречи. Главный тренер Владимир Крикунов раскритиковал вратаря Брызгалова. Тот прилетел в Турин перед самым турниром, не успел как следует акклиматизироваться и в паре эпизодов не выручил. Утверждать, что команда проиграла из-за него, было бы огромным преувеличением. Но Крикунов повел себя бескомпромиссно, усадив Брызгалова до конца Олимпиады в запас.
Опала тольяттинца не стала катастрофой, поскольку в команде был один из лучших вратарей НХЛ Евгений Набоков. Он в молодости был заигран за Казахстан и долгое время не мог получить возможность выступать за сборную России. Многолетние усилия Вячеслава Фетисова и сотрудника «Финикса» Игоря Купермана привели к победе в бумажной войне против ИИХФ.
Набоков в Турине сделал три «сухаря». Больше других запомнился его блестящий четвертьфинальный матч, когда он остановил все 27 бросков по своим воротам от блестящего поколения сборной Канады (Игинла, Сакик, Пронгер, Хитли, Лекавалье, Сен-Луи, Торнтон, Нэш).
Вклад нашего вратаря в победу над шведами был не меньшим, но остался немного в тени из-за разгромного счета. Набоков в своей дебютной игре в свитере российской сборной несколько раз выручил, когда на табло еще светились нули. Хотя у Йонссона и Сундина были шикарные моменты для взятия ворот. Неоднократно совершенно наглым образом шведские форварды лезли на наш пятачок. В третьем периоде огромный Сундин и вовсе снес Набокова, позволив Ханнуле забить. Канадский арбитр ван Массенховен взятие ворот справедливо отменил и выписал шведскому форварду малый штраф.
Лундквист на тот момент отлично проводил первый сезон в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», еще не успел стать любимцем Нью-Йорка и не получил яркого прозвища Король Хенрик. Играл шведский вратарь против россиян неплохо, и не его вина, что достойной поддержки от партнеров он не получил. Поставить ему в упрек хоть одну пропущенную шайбу сложно. Первый гол в большинстве Ковалев забил шикарным щелчком, воспользовавшись тем, что Дацюк отлично закрыл обзор Лундквисту. Овечкин хорошо сыграл на добивании, забытый защитниками, Сушинский завершил быструю атаку, использовав гениальный пас Малкина, Козлову удался отличный бросок с ходу, Афиногенов реализовал выход «один в ноль».
Со шведами, тем не менее, очень здорово смотрелась сыгранная на Евротуре тройка Харитонов — Малкин — Сушинский. Она не затерялась на фоне топовых энхаэловцев и выделялась осмысленными действиями. Когда на днях пришлось пересматривать эпизоды того матча, то, например, молодые Ковальчук и Овечкин превосходили «суперлиговцев» разве что в силовой активности. «Настоящую сборную России вы еще не видели», — смело заявил после победы окрыленный Крикунов.
Потом был исторический успех против Канады и два бесславных поражения от финнов с чехами. Россияне бездарно растеряли нажитый капитал и остались без медалей. Черту турниру подвел резонансный конфликт Крикунова, обвинившего опытных энхаэловцев во главе с Ковалевым в ночных загулах и отсутствии профессионализма. Тогда как шведы выиграли золото, заставив забыть о своем провале против сборной России.