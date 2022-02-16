Россию тащат ветераны прошлой Олимпиады. А датчане были близки к чуду на льду

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер поговорил с тренерами и игроками сборных России Дании , с их помощью проанализировав матч за выход в полуфинал.

Что решает хороший анализ

Главная, на мой взгляд, история четвертьфинала Игр-2022 Россия — Дания — о том, какую роль в хоккее играют детали.

Еще до первого матча с датчанами в группе мой коллега Дмитрий Лукашов, один из самых глубоких знатоков в медиа игры как таковой, детально рассказал в своем Телеграм-канале о сопернике, подчеркнув, что основной датский вратарь Себастьян Дам из австрийского «Клагенфурта» — невысокий, очень подвижный, и ему нужно бросать верхом. Внизу шансов его пробить почти нет.

Но в той игре вышел резервный голкипер Фредерик Диков (Дам сегодня назвал то решение правильным, поскольку одному вратарю, тем более не у топ-сборной, все матчи на скоротечном турнире выдержать сложно), и мы получили возможность проверить это утверждение только сегодня.

Ясно, что если какие-то вещи видят хорошо разбирающиеся в игре журналисты, то профессионалы из штаба сборной их подмечают тем более.

В результате и Никита Нестеров во втором периоде при 1:1, и Вячеслав Войнов в третьем при 2:1 свои шайбы забросили бросками верхом. После матча я решил расспросить и наших самых опытных наряду с Егором Яковлевым защитников, и Дама, и нашего главного тренера Алексея Жамнова на эту тему поподробнее.

Войнов:

— Да, разбирали вратаря, говорили, что он садится, берет весь низ, собирались бросать верхом.

Нестеров:

— Да, в перерыве говорили, что вратарь маленький, на колени всё время садится, и надо ему бросать верхом. А в первый раз это было нам сказано еще на разминке перед игрой.

Жамнов:

— После второго периода в раздевалке я сказал, чтобы бросали верхом. И перед игрой говорил, что вратарь садится. Во втором периоде было видно, что он прямо сидит уже. В перерыве попросил ребят: если вылезаете на ворота, бросайте верхом.

У самого Дама, конечно, несколько иной взгляд на происходящее, и он им охотно поделился.

— Думаю, мне забили не потому, что бросали верхом, а поскольку это были очень хорошие броски. От Нестерова — просто ракета! Я говорил с Нэсти (в одном клубе они не выступали, но пересекались на многих чемпионатах мира, — Прим. И.Р.) после игры и сказал ему: «У тебя было столько пространства, я думал, что ты подъедешь еще ближе». Бросок Войнова — это и хорошая работа людей, которые закрывали мне обзор. Конечно, когда ты смотришь на более высокого вратаря, то больше говоришь о бросках под штангу, сбоку от него. А на тех, кто пониже — о бросках верхом. Но я как раз больше люблю высокие броски, потому что знаю: тренеры будут призывать игроков их наносить.

Прямо шахматы на льду, правда? Тем не менее факт остается фактом: конкретная установка была и до игры, и в перерыве (освежить никогда не бывает вредно) — и благодаря ей было забито два гола из трех. Вот что делает точечный анализ слабых мест соперника.

«Чик-пык, рикошет какой-то непонятный»

Жамнов и его штаб вообще не внесли корректив в сочетания звеньев по сравнению с матчем против Чехии, посчитав, что нужная «химия» в атаке найдена, а дыры в обороне и меньшинстве залатать можно без хирургических мер. Первый период показал, что они были правы. 18-1 — такое соотношение бросков было после сирены на первый перерыв, и эти цифры сигнализировали обо всем.

Кроме голов, к сожалению. Всего одна шайба при таком аномальном преимуществе — это было недопустимо мало, что жизнь и доказала. Когда игра идет, надо доводить дело до конца. Потому что в какой-то момент она может перестать идти.

Сказать по примеру Ильи Брызгалова, что российская команда выскочила на матч «как гориллы из клетки», конечно, было бы преувеличением — но играла в те двадцать минут она правильно, сверхагрессивно, вдавив соперника в его ворота. Это после игры признавали и россияне, и датчане.

— Мы хотели всё решить в первом периоде, — подтвердил визуальное впечатление Жамнов.

Но в ворота шайба влетела только однажды. Можно говорить, что это произошло довольно спонтанно. Вот как формулирует Вадим Шипачев:

— Гусь мне сказал, что я должен был стоять на дальней штанге. Но там был чик-пык, рикошет какой-то непонятный.

И усмехнулся:

— Видимо, это мы договорились с ним заранее.

О рикошете то есть. Вот какое у парней телепатическое взаимопонимание!

Если серьезно, то даже их появление одновременно на льду в равных составах (да они и в большинстве сейчас играют в разных бригадах) случилась из-за пересменки. Всё это, как и сами последние фрагменты голевой атаки, вроде бы говорит о случайности гола.

Но не может быть никакой случайности, когда несколько смен перед этим датчане не могут выйти из зоны, и соперник перехватывает шайбы у их ворот и кружит им головы. Причем в первую очередь это касалось звена Галиев — Шипачев — Чибисов. Ближе всех к голу подобрался Галиев, не сумевший запихнуть шайбу в уже пустые ворота за спиной Дама и сам пролетевший вдоль линии ворот.

Но на отметке 13.01 гол все-таки состоялся, и для всех (а для самого игрока в первую очередь) стало большим облегчением, что его забил капитан сборной Вадим Шипачёв. Формально до этого у него была одна передача, но на самом деле это был вторичный голевой пас Андрею Чибисову, который в том голе чехам всё сделал сам.

Между Чехией и Данией все только и говорили о Шипачеве, искали его причины его неудачной Олимпиады, да и сам он вышел к журналистам и не огрызался, а признал, что играет плохо. Ему очень, очень нужен был этот гол, а Жамнов даже не стал этого скрывать.

— И мы, и сами ребята довольны, что Шипачев забил, — добавил главный тренер. — Думаю, Вадик еще забьет решающие голы на этом турнире.

Вашими бы устами, Алексей Юрьевич.

Больше всего в предыдущих играх мне не нравилось, что всякий раз, когда России удавалось повести в счете, она откатывалась назад и принималась этот счет удерживать. Сейчас такой претензии предъявить команде было нельзя. Но голов от этого не прибавилось.

— Хорошо играли, но никак забить не могли, и на нас это давило, — коротко, но ясно сформулировал автор голевой передачи Никита Гусев. Его тезка Нестеров добавил:

— Много бросаем, но мало забиваем. Вратарь всё видит, надо лучше играть под воротами.

Кто-то скажет — может, надо играть умнее, и не бросать, а разыгрывать? Мы говорили об этом за три дня до игры с Алексеем Кудашовым, и тот объяснил, что на таких узких площадках, как в Пекине, и с такой плотной игрой, какую практикуют почти все команды, просто не остается иного выбора — «хоть у нашего хоккея другие ценности, и мы хотим их придерживаться».

Дам говорит:

— Мы были очень далеки от ничьи в первом периоде. В этом случае нам бы сильно повезло.

Уход на перерыв всего с 1:0 при громадном преимуществе (у датчан не было даже ни одного подхода к воротам Ивана Федотова) вызвал скорее досаду, чем радость и спокойствие. Да, в кои-то веки сыграли двадцать минут уверенно и качественно, выиграли 18-1 по броскам и 73% вбрасываний. Но в такие моменты тем более нужно всё решать. А отпустишь — потом будешь пенять на себя.

— Были моменты, не забили, дали шанс сопернику, — говорит Шипачев.

Именно так.

А почему бы не провести суперсерию между клубами КХЛ и топ-университетами NCAA ?

Где-то в начале второго периода стало известно, что Словакия по буллитам обыграла США. Это вызвало шок. Американцы на групповом этапе сметали всё со своего пути, действовали на запредельных скоростях. Пренебрежительные разговоры о студентах, всегда сопровождающие американскую сборную, — полнейшая глупость, поскольку NCAA по уровню вообще не факт, что уступает КХЛ.

Кстати, вот вам мое официальное предложение как обозревателя «СЭ» — если уж НХЛ сейчас неинтересны суперсерии или даже отдельные матчи с клубами КХЛ, то давайте попробуем организовать матчи клубов нашей лиги с командами ведущих по части хоккея университетов Америки! Это будет свежо и интересно.

Так вот, после шокирующего результата первого четвертьфинала, да и при воспоминании о довольно неожиданном (хотя и не настолько) исходе матча предыдущего дня Чехия — Швейцария, стало тревожно и за наш матч. А тут и датчане счет сравняли.

Им помогло большинство. Неприятности для нас начались еще на финише первого периода, когда вроде бы мы получили большинство (заработал Карнаухов), но мгновенно удалился Чибисов. А едва уже во втором периоде он вышел, как сел за подножку Плотников. Жамнов назовет ситуацию «игровой» и спускать собак на Сергея откажется.

Но факт, что это привело к ответному голу капитана Франса Нильсена. Тоже, выражаясь терминологией Шипачева, «чик-пык», после отскока от конька Александра Елесина, одного из самых надежных и стабильных наших защитников на этой Олимпиаде. Второго по игровому времени в команде, лишь немного уступающего Нестерову.

Дания забила всего лишь с четвертого своего броска в матче. И настал момент расстройства и недоумения: вот как так, владеешь таким преимуществом — и ничего не влетает, а тут первое меньшинство — и большой привет.

Привет, кстати, и от нашей игры в меньшинстве против чехов, когда мы пропустили при таких раскладах на льду аж четырежды. Вообще, ситуация со спецбригадами к этому моменту выглядела аховой: лишь один забитый на Играх гол и пять пропущенных.

— Пропущенный гол нас немного надломил, — признает Гусев.

Говорит об этом и статистика — до поры соотношение бросков во втором периоде было 5-5. И игра отодвинулась от датских ворот и стала равной. Учитывая, как датчане умеют закрываться, ведя в счете, появились мысли о худшем. Оставалось еще раз удалиться и ошибиться — и ситуация бы усложнилась в разы. Полпериода вышли скверными.

Ситуация вновь начала меняться в нашу пользу после удаления у датчан. Его снова заработал Карнаухов. Вот бывают такие незаметные герои — никто не будет называть Павла среди главных действующих лиц матча, но свою роль для его перелома он сыграл.

Это большинство мы, хоть и не реализовали, но провели хорошо и снова забросали Дама. И, главное, после выхода пятого полевого не остановились. Злющий на себя Плотников звонко швырял с отрицательного угла в штангу, потом вылезал на пятак и чуть не заталкивал шайбу в сетку.

Опять всё пошло, как в первом периоде — и за пять минут до конца второго периода случился второй гол. Ставший в итоге победным.

Порой мелкие удачные (или неудачные) действия приводят к крупным последствиям. Наш один из двух 20-летних игроков Александр Никишин сунул клюшку на выходе из датской зоны и сделал перехват. Пара соперников, уже выскочивших из зоны, осталась не у дел. Второй 20-летний, Арсений Грицюк, тут же отдал шайбу Гусеву, Никита сделал маленький полукруг, развернулся и идеально выдал пас под щелчок тезке Нестерову.

У того в Пекине идут и игра, и бросок. Сперва он засандалил чехам, впервые у сборной на этом турнире реализовав большинство — а тут швырнул снаряд так, что он пулей выскочил из ворот. Но глазастым судьям даже не потребовалось видеопросмотра, чтобы понять: гол. Повтор подтвердил.

«Ракета» — точно сформулировал Дам. А я спросил Нестерова о прогрессе его партнера по паре Никишина.

— Мы играли вместе еще на Кубке Первого канала, — рассказал защитник ЦСКА. — Молодой перспективный парень, у него всё впереди. Чем могу, тем помогаю. Мы друг друга дополняем, где-то даже вдвоем атакуем — нужно построже играть.

Жамнов добавляет:

— Ребята подсказывают Никишину — и Нестеров, и другие. Никита помогает ему очень сильно. Он многие вещи у них спрашивает, и тренеры тоже много разговаривают с молодыми. А насчет доверия... Если не будем доверять молодым, как они будут прогрессировать?

Для Гусева эта голевая передача стала пятой на турнире. Сам герой 2018-го еще не забивал, но очков набрал на два больше, чем ближайшие преследователи в сборной — Шипачев, Нестеров и Семенов. «Плюс 4» на турнире (столько же у Елесина, на один плюсик больше у Яковлева и Грицюка) — тоже показатель хороший. В третьем периоде, правда, Никита из одного из героев едва не превратится в антигероя. Но об этом после.

— Могу лучше, — кратко, но ёмко говорит, тем не менее, Гусев о своей игре в атаке. Верим!

В идеальном мире на предпоследней минуте периода третью шайбу забил бы Кирилл Семенов, вышедший в звене Шипачева вместо Чибисова. Но, сам заблокировав бросок, не смог использовать пас капитана, из идеальной позиции бросив мимо. И не сумев укрепить лидерство среди снайперов сборной России — парадоксально, но у человека, начинавшего последние два матча 13-м форвардом команды, на счету было два гола, и столько больше не забил никто. Но третий ему не дался.

Нет, мы не ищем легких путей.

«По сравнению с Бубликовым — неплохо»

Датский капитан Нильсен после матча признается:

— Для нас важно было удерживать игру на расстоянии одной шайбы. Все 60 минут Россия была сильнее (тут я бы поспорил — минут 40-45, не больше, — Прим. И.Р.), но мы играли так, как хотели. Знали, что шансы будут. И они были.

Дам добавляет:

— Мы знали, что если сможем затащить игру в овертайм, произойти может что угодно. Для русских это будет психологически тяжело — встать на грань вылета с турнира. Мы были близки к датскому «чуду на льду».

Мы продолжали создавать моменты. Неповторимый тембр голоса Дениса Казанского с сектора над нами, где работали телевизионщики, означал очередной шанс. Снова упущенный. Чтобы взбодрить команду, Жамнов перетасовал три звена (кроме сочетания Гусев — Ткачев — Грицюк) и посадил Галиева, которого выпустил за период лишь раз. Пусть с термином «посадил» главный тренер после матча и не согласился.

Ровно посередине периода случилось то, что мы на турнире уже видели — при работе клюшкой за воротами ошибся Иван Федотов. Для нашего вратаря, похоже, это слабое место.

Шайба выскочила на пятачок. Голкипера там не было. Зато был Войнов. Он и сблокировал бросок соперника по пустым воротам.

Дам грустно смеется:

— Приз за сейв матча уходит не мне или Федотову, а Войнову! Я уже почти вскинул руки вверх. Это то, что умеют делать изумительные защитники. У России вообще великолепная смесь парней, которые могут и забить, и спасти команду от гола в ее ворота.

Войнову удалось в этом матче и то, и другое.

На 55-й минуте мы получили большинство на Ткачеве. И только подумалось, что две минуты, по крайней мере, не будет тревоги за наши собственные ворота, как «обрезался» Гусев, Россия получила выход на свои ворота два в один, и вот тут уже Федотову пришлось спасать партнеров, которые до того выручили его. Он смог.

— Немножко интрижки создал, — усмехнулся Гусев, прекрасно всё понимая. Всё хорошо, что хорошо кончается.

Потом Воронков не попал в пустые. Вместо него гол забил Войнов — главный, безусловно, герой матча.

3:1 — и вот тут уже отпустило.

Вячеслава в последнее время изрядно ругали за то, что он стал намного менее скоростным — чему вряд ли можно удивляться, когда хоккеист пропускает два года карьеры. Но, когда нужно, мы видим настоящего Войнова. Того, который дважды выиграл Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелеса», пусть его карьера в НХЛ и получилась по известным обстоятельствам намного короче, чем могла бы. Того, который был одной из ключевых фигур в Пхенчхане, открыл там счет в финале и принимал активное участие в золотом большинстве.

Реализовал и это, поставив точку в вопросе выхода сборной России в полуфинал. Сказав потом, что в Пекине уровень сборных повыше и поровнее, чем четырьмя годами ранее.

Когда я спросил, станет ли реализованное им большинство переломным для нашей сборной, Войнов вдруг ответил:

— Нет, ничего не изменится. Всё наигрываем, во всех играх делаем одинаково. Просто пока не получается.

«Ничего не изменится» — это принципы розыгрыша лишнего. Главное, чтобы изменилась реализация.

О Пхенчхане я вспомнил не случайно. Когда взглянул на протокол матча — вдруг выяснилось, что авторами всех трех голов нашей сборной стали ветераны Олимпиады-2018. И если сам Войнов считает, что это лишь совпадение, то Жамнов видит в этом закономерность. Опыт!

Мы в полуфинале — пусть опять на нервах и без какой-то феерии, но с результатом, которого нет ни у США, ни у Чехии, ни у кого-то из грозной пары Швеция — Канада (заканчиваю этот текст, когда результат матча еще неизвестен). А датчане вправе гордиться собой — верно Дам говорит, что, если они, новички Олимпиад, в раздевалке горюют от того, что не смогли вытянуть овертайм из четвертьфинала с Россией, значит, всё не так плохо.

А как у нас — узнаем в двух оставшихся матчах? Нервяк нервяком, но, как говорилось в легендарном фильме, «по сравнению с Бубликовым — неплохо». То есть с теми же чехами и американцами...