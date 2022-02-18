Шведский тренер с треском провалил ЧМ, но его все равно оставили. Теперь он ведет свою сборную к золоту

Шведский хоккейный союз уже объявил, что расстанется с Юханом Гарпенлевом. Но что будет, если он выиграет Олимпиаду?

Шведы играют не в шведский хоккей

Когда Рикард Гренборг решил покинуть пост главного тренера сборной Швеции после ЧМ-2019, Шведский хоккейный союз решил не мудрить и назначил его преемником Юхана Гарпенлева, который с 2016 года входил в штаб «приятеля» Олега Знарка. Шаг хоккейного Риксдага был более чем логичен — один из самых уважаемых шведских хоккеистов 90-х пусть и никогда не работал главным на клубном уровне, но начиная с последнего Кубка Мира довольно успешно помогал Гренборгу и был его правой рукой, с которым они вместе выиграли два золота ЧМ. Тем более, что еще одного амбициозного харизматика с мощным бэкгранудом у «Тре Крунур» на тот момент не созрело.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Как и бывший босс, Гарпенлев, отыгравший в НХЛ около 10 лет и поработавший скаутом в системе «Далласа», взял для своей системы очень многое из североамериканского хоккея. Его олимпийская команда так вообще кажется какой-то неправильной сборной Швеции — она не уповает на тотальный контроль и замысловатые раскаты с большим количеством скрестных движений, не крутит длинные позиционки.

Напротив, нынешние шведы делают ставку на пахоту, активные форчекинг и бэкчекинг, плотно держат свой пятак и агрессивно стараются вылезти на чужой. Если Гренборг позиционировал себя, как человек, который хочет видеть от своих хоккеистов коктейль, вобравший в себя лучшее из североамериканского и национального стилей, то Гарпенлев проповедует куда более заокеанскую модель.

Вот и пекинский ростер он подбирал соответствующим: под предлогом слабой игры без шайбы отказался от лучшего снайпера минского «Динамо» Мальте Стремвалля и звезды швейцарского чемпионата Йеспера Олофссона, без объяснения причин прокатил мимо Олимпиады Якоба Лилью из «Барыса», постарался взять с собой как можно больше работяг, а одного из сильнейший атакующих защитников КХЛ Теодора Леннстрема перевел в основной состав только после проблем с тестами у Эмиля Юссе и Эрика Густафссона. И, пока все называли бывшего партнера Сергея Макарова и Игоря Ларионова по «Сан-Хосе» самодуром и вычеркивали шведов из претендентов на медали, его команда таки-дошла до полуфинала.

Провальный ЧМ все же припомнят

Правда, с огромной вероятностью Гарпенлев может покинуть «Тре Крунур» после следующего чемпионата вне зависимости от результата в Пекине. Как такое возможно?

Все дело в том, что на своем первом и единственном чемпионате мира прошлой весной он по-настоящему провалился, не сумев вывести шведов в плей-офф впервые с 1985 года и умудрившись начать турнир с поражений от датчан и белорусов. Местная федерация сразу рубить с плеча не стала и дала ему доработать до конца олимпийский цикл. Однако 9 ноября Шведский хоккейный союз объявил, что Гарпенлев покинет пост главного, а весной 2022-го его сменит 42-летний Сам Халлам, который возглавляет «Векше».

«Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Белоруссией. У нас была куча моментов, кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выигрывать этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира», — не скрывал своего разочарование 53-летний специалист уже после рижской катастрофы.

Плановые уход Гарпенлева из сборной и назначение Халлама — очередной повод отметить, как же разнятся подходы к таким вещам у нас и европейцев. Да, первый опозорился в Риге. Но представьте, что будет, если шведы в итоге возьмут золото? Не продлить контракт с тренером, который выиграл Олимпиаду — это ведь дикость. Такое позволено только одному человеку! Да и тот живет в Санкт-Петербурге.

Гарпенлева спасет только золото ОИ

Такая же история может произойти и в «Йокерите», который уже объявил об уходе Лаури Марьямяки по окончании сезона. Вероятность того, что он возьмет Кубок Гагарина, разумеется, мала. Что до Халлама, то в Швеции он уже давно заработал себе репутацию прогрессивного мальчика-зайчика, который любит обращаться к продвинутой статистике, одержим постоянным контролем шайбы, старается играть в давление в чужой зоне и мечтает стать первым шведским главным тренером в истории НХЛ. За 9 лет со своим «Векше» он выиграл три чемпионства и очевидно, что в 42 года ему хочется сделать то, что не удалось Гренборгу.

Кстати, в Швеции говорят, что прошлой весной молодой спец был в расширенном списке кандидатов на пост главного тренера «Рейнджерс». По слухам, племянник нового генменеджера ньюйоркцев Криса Друри Джек, выступавший в прошлом сезоне за «Векше», прожужжал дяде все уши о том, насколько хорош Халлам. А по информации бывшего голкипера «Эдмонтона» Майка Занье (он, кстати, сейчас живет в Векше и тоже очень тесно связан с клубом) Друри-старший даже интервьюировал шведа. А еще ему регулярно респектует Элиас Петтерссон, который незадолго до отъезда в «Ванкувер» заезжал к нему в клуб и за один сезон стал звездой SHL.

Назначив Халлама, шведы в очередной раз решили не мудрить и доверили сборную в руки лучшему из всех возможных кандидатов. Но как быть, если заведомо освобожденный тренер не только принесет стране олимпийское золото, но и реабилитируется на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере? Если Стефано Пиоли не так давно выдал мощную концовку сезона с футбольным «Миланом» и «аннулировал» договоренности с Ральфом Рагником, то почему бы Гарпенлеву не выиграть Олимпиаду и не снять с должности молодого преемника? Вполне возможно, что для этого ему не хватает всего двух шагов, один из которых ему предстоит сделать уже сегодня в полуфинале против сборной России. И самое ироничное, что именно россияне прошлой весной не пустили его в плей-офф чемпионата мира и приговорили к увольнению. Так что, мотивации у главного тренера шведов предостаточно.