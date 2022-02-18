Финал — в воскресенье.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

Сборная России вышла в финал Олимпиады-2022, обыграв в полуфинальном матче шведов. Основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов решающий бросок нанес 20-летний форвард российской сборной Арсений Грицюк. Вот что говорили после захватывающего матча главные участники действия.

Арсений Грицюк, нападающий:

— Я виноват в первом голе, безусловно. Я потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся? Потерял игрока за спиной. У меня на душе было ощущение, что моя ошибка может навредить всей команде. Очень хотелось исправить это. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл, дал нам шанс пробить буллиты. Очередь дошла до меня — я выезжал и сразу знал, что буду делать. Когда ты перебираешь буллиты в голове, то теряются мысли.

— Что ты хотел делать?

— То, что увидели.

— Как не задрожали руки?

— У Егора Яковлева был еще более ответственный буллит. К этому нужно подходить более спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать?

— Ты сам просил буллит или тебе сказали?

— Конечно, сказали. Я люблю буллиты, часто их бью. Считай, это игра один на один. Только между вратарем и тобой. Выигрывает тот, кто кого переиграет.

— Согласен с тем, что буллиты — это лотерея?

— 100 процентов. Какое бы мастерство у тебя ни было, сколько бы ты ни забивал — в финале у тебя может не получиться. Вратарь же не просто так стоит. Я смотрел, что делают ребята, как они бьют. Сразу выходил с одной мыслью.

Никита Гусев, нападающий:

— Когда шведы забили, показалось, что вы немного потеряли свою игру. С чем это было связано?

— Просто такой момент получился. Пропустили, ничего страшного. Продолжили играть дальше.

— Что говорили в овертайме друг другу?

— Просто, что верим в каждого.

— То, что пошел уже два раза подряд бить уже после забитого, как там все определял?

— Просто сказали, что я иду бить. В принципе, знал, что я буду делать, просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал.

Вадим Шипачев, нападающий:

— Вязкая игра. Наверное, шведы больше контролировали шайбу. Спасибо Федотову, подтащил. На буллитах ребята проявили мастерство — Грицюк красава, Яковлев. На лавке было единение команды, я рад этому.

— Ожидали, что 20-летний Грицюк так хладнокровно реализует решающий буллит?

— Я еще до Олимпиады говорил, что он в порядке. Видимо, у него еще нет таких нервов.

— Как проведете сегодняшний вечер?

— Сейчас пойду в зал — заминка. Потом поедем спать. Матч пересмотрим завтра.

Александр Никишин, защитник:

— Это просто... У меня в глазах уже темнеет от счастья! Игра максимально тяжелая. На нас было меньше давления. Повели, но в третьем периоде шведы отыгрались. В овертайме мы играли от обороны — это явно было видно со стороны. Хорошо, что отоборонялись и забили буллиты. Везет сильнейшим.

Знаете, вроде опытные выходят и не забивают. И вот дали шанс молодому, и он забил. Грицюк молодец, справился с давлением. Я в него больше всего верил. Я стоял уже с закрытыми глазами. Все рады за него. Красавец!

Когда выбил шайбу при выходе «1 в 0» у шведов, сначала просто хотел прыгнуть. Но у меня было в голове удаление, которое получил в матче с чехами. Нельзя было косить — я аккуратненько выбил, и мне повезло. Сегодня много тех, кто спас. Федот тоже красавец!

Егор Яковлев, защитник:

— Что чувствовал, когда не бил буллит?

— Не знаю, до сих пор как-то не отошел. Я выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я в команде у себя штатный исполнитель буллитов, постоянно пробиваю. В одной из посиделок с Данисом разговаривали об этом, он мне подсказал, что там мертвая зона, туда можно бросать. Переживал, что у шведов есть ребята, с которыми я играл вместе. Я боялся, что они подскажут. Из-за этого немного переживал. Хорошо, что так все закончилось. Мы рады, мы в финале. Нас ожидает самый главный матч за последние четыре года.

— Как смог удержать нервы?

— Не понимал этого, просто выходил. У меня был один бросок. Спасибо моему спортивному психологу. У меня он есть.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что все может решить один бросок. Где-то с осторожностью действовали.

— Грицюк забил решающий буллит. Насколько рады за молодого парня?

— Очень рады. Он принес нам победу. Федотов красавец, держал нас до последнего в игре. Арсений умница, очень рады за него. Он нам подарил финал.

— Как вы определяли очередность бросающих?

— Мне привычно бросать пятым. Мне просто сказали перед началом готовиться. Я не знал, какой я буду бросать.

Алексей Жамнов, главный тренер:

— Сколько вы нервов оставили?

— Я думаю, все нервы оставили. Большая победа для нас всех. Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Сейчас ушли эмоции, появилась такая усталость. Для нас задача — подготовиться к Финляндии в воскресенье. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к воскресенью.

— Чье решение было выпустить Грицюка на буллиты?

— Наше, тренерского штаба. Понимали, что рискуем. Но я как старший тренер взял эту ответственность. Мы смотрим тренировки, делаем на них буллиты. Видим, кто может забить, кто нет. Знаем, как игроки используют свою технику, как они стараются забить. Подумали, что против этого вратаря это может сработать — сработало.

— Гусева три раза поставили. Какая была логика?

— Он хороший исполнитель буллитов. Где-то сработало, где-то не сработало. Сейчас главное, что мы в финале.

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым (в центре). Фото Reuters

— Как определяли очередность пятерки?

— Всем тренерским штабом определяли.

— Гусев пошел бросать третий раз и не забил, почему приняли такое решение?

— До этого он забил, второй буллит не забил. Думали, может, третий забьет. Буллиты — это лотерея. Тут надо поймать момент, кого выпустить на решающий бросок. Грицюк молодец, справился.

— План на игру сегодня выполнен?

— Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. Старалась играть по заданию. Были провалы, без этого не бывает. Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Провалы были и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут — мы в финале.

— Насколько помогло, что Наумов и Федоров знали Юханссона?

— В принципе да, говорили это ребятам в раздевалке перед игрой. Он в КХЛ, ни для кого не секрет. Просили, чтобы использовали лишний пас в атаке на ворота. Чтобы бросали верхом.

Владислав Третьяк, президент ФХР:

— Было тревожно во время серии буллитов и овертайма. Но я надеялся на нашего вратаря. Верил, что мы выиграем. Честно, было бы очень обидно, если бы проиграли. Ребята шайбу зубами ловили. Игра, конечно, валидольная. Но, наверно, хоккей и привлекает людей из-за таких матчей.

Швеция сегодня не удивила. Она играла в действительно классный хоккей, дисциплинированный, практически одно удаление у них было. Шведы — сильная команда. Я знаю, что они так играют, поэтому и знал, что игра будет такой тяжелой. Дисциплинированная, обученная, техничная команда, поэтому сегодня наша команда достойна уважения за победу.