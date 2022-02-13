Похоже, с Шипачевым у России большие проблемы. Итоги безумного матча с Чехией

Обозреватель Игорь Рабинер задается вопросом, какая сборная России — настоящая? Та, что побеждает 1:0 и играет от обороны, или та, что забивает 5 шайб сильному сопернику

Две сборные России, не знакомые друг с другом

После такого безумного хоккея требуется время, чтобы прийти в себя и разложить мысли по полочкам. Даже журналистам — что уж тут говорить о главных тренерах. Когда Алексей Жамнов традиционно вышел к репортерам уже после разговора с командой, он, как всегда, долго и подробно отвечал на наши вопросы, но на некоторые из них (вроде раскладов по потенциальным соперникам в четвертьфинале) реагировал с усталой усмешкой: ну ребят, вы же видели, какой только что был хоккей; до каких мне сейчас, по-вашему, раскладов?

Видели, Алексей Юрьевич. И рады, конечно, не итоговому результату, но точно жизни, которая пробудилась в сборной России. Оказывается, она может играть в атаку, хотя бы отрезками сметать всё на своем пути, ничего не бояться. Наконец, забивать сильному сопернику по пять за матч. Вот только жаль, что и пропускать при этом шесть...

Два первых и третий матчи российской команды — они, кажется, вообще о разных хоккеистах, тренерах, всех. Вот ничего общего! Как у Довлатова, где один и тот же персонаж в трезвом и пьяном состоянии являл собой двух противоположных людей, — это были две сборные России, которые не знакомы друг с другом.

Одни забивали три за два матча (включая один в пустые ворота), стоически оборонялись, отбивали все четыре меньшинства, как со Швейцарией, играли два матча на ноль. Другие пропускали в том самом меньшинстве тоже четыре, зато превращали 2:4 в 5:4 за четыре с половиной минуты. То есть за 272 секунды забрасывали столько же шайб, сколько за 120 минут в предыдущей встрече.

Насколько мне известно, те голы, которые Россия забила после атак с ходу, пасов в касание Никиты Гусева и голов его партнеров по звену Владимира Ткачева и Арсения Грицюка — это и есть тот хоккей, который ставит тренерский штаб. Часть этого хоккея — активная работа на пятачке и та агрессия, которая на хоккейном сленге именуется словосочетанием «лезть на ворота». Грицюк, по-спортивному нагло срезавший угол, забил именно так. И с контролем шайбы в чужой зоне всё было гораздо лучше.

И вот как всё это понимать? Какая сборная России — настоящая? Из матчей со Швейцарией и Данией — или с Чехией? Баланса пока не было ни разу. Крен или в одну, или в другую сторону. Критика за скуку и невыносимость просмотра двух первых матчей в третьем обнулилась. Зато появилась другая — куда пропало меньшинство? Что с вратарем Иваном Федотовым, блиставшим против двух стартовых соперников, и каким он будет дальше? Зачем он вообще в этом матче играл — и что оно ему даст? А главное — когда на Олимпиаде найдется Вадим Шипачев?

Что с Шипачевым?

Но мы же знаем, что умом Россию не понять. «Декабристы разбудили Герцена» — это очень сомнительное удаление до конца игры Дмитрия Воронкова, два пропущенных в меньшинстве и сразу после него голы взбесили нашу сборную, и она раскрылась в совсем новом обличье. В котором, давайте признаем, мы уже начинали сильно сомневаться. Оказывается, эта команда способна разбушеваться. Не в плохом, а в хорошем, хоккейном смысле.

К этому имело отношение и судейство. Более детальный разбор (его произвели мои коллеги) показал, что и фол Воронкова, который, безусловно, был, не тянул на удаление до конца игры, а нарушение Никишина было не более очевидным, чем-то, что не заметили у соперника также в овертайме. Отсюда и эмоции игроков: Александр Никишин, при двух минутах которого мы пропустили шайбу в овертайме, назвал чешских хоккеистов симулянтами, Андрей Чибисов — провокаторами. Но были и позитивные эмоции. Восторженный 20-летний Грицюк восхищался Гусевым, отдавшим три голевые: «Все знают, кто такой Никита Гусев. Ему надо просто отдать и открыться, а все остальное он сделает сам!»

А насчет Шипачева... Да, пока всё плохо. Тем более что речь идет не об обычном игроке, а о капитане команды. О человеке, который должен вести за собой и который на церемонии открытия Олимпиады нес флаг ОКР.

Но мы помним, сколько забил Илья Ковальчук до финала Квебека-2008. Да разве только Россию? Такая же ситуация была и у Сидни Кросби в домашнем Ванкувере-2010. А потом он просто взял и забил один-единственный гол. В овертайме финала. И это осталось навсегда.

Безусловно, после одного очка капитана (и то вторичная передача к голу Андрея Чибисова, который тот сделал исключительно сам) все сразу вспомнили прошлую Олимпиаду — и один-единственный проигранный стартовый матч со Словакией, после которого Шипачев до конца турнира отправился в запас. И многие задались вопросом, почему ему, а не реальному спасителю хоккея страны в Пхенчхане Никите Гусеву поручили быть знаменосцем на церемонии открытия Игр-2022.

Я тоже последним вопросом задаюсь. И Жамнов, отвечая на вопрос, ждет ли он большего от Вадима, прямо говорит: «Да, жду». После чего добавляет, что верит: это ожидание оправдается в плей-офф. И он прав — в конце концов, первое место в группе Россия заняла и без Шипачева в его лучшем виде.

Зато хотя бы Гусев против Чехии предстал самим собой сильнейшего образца. Три голевых передачи (и все — первые), «плюс 2», классное взаимодействие с новыми, и, по-моему, очень подходящими ему сейчас партнерами по звену Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком — всё это говорит о том, что автор 4 (2+2) очков в финале-2018 против Германии способен сыграть заглавную роль и сейчас. Что очень радостно, поскольку не знаю ни одного человека, который не любил бы Гусева после того, что он сделал четыре года назад. И никому не хотелось в нем сегодняшнем разочаровываться.

А сейчас, чтобы сохранить чистоту ощущений, что называется, в прямом эфире, приведу здесь свои сообщения в Телеграм-канале «РабиНерв» после (либо в середине) каждого из периодов. Из них легко понять, как всё происходящее в матче с Чехией переживалось не задним числом, а в тот самый момент.

Сейв Федотова на Крейчи вошел бы в любые хайлайты НХЛ

После первого периода

Первый период получился очень неоднозначным. Неплохое начало, классный гол наконец-то после осмысленной атаки — первый пас Нестерова, подставление Гусева на ход Ткачеву, бросок последнего почти с точки вбрасывания подмышку Грубецу. Вратарь «Авангарда» не выручил, да, но комбинация была хороша.

Тут надо отметить, что Жамнов перетасовал все звенья. Ход моих вчерашних мыслей оказался верным, и Шипачева объединили с одноклубником по «Динамо» Галиевым, который назабивал с пасов лучшего бомбардира КХЛ кучу шайб. Третьим с ними, однако, поставили не предполагавшегося мною Плотникова, а Чибисова, игравшего с Шипачевым на Кубке Первого канала.

Но эта тройка в первом периоде ничего не показала, в отличие от ещё одного нового звена — Гусев — Ткачев — Грицюк. Оно и забило. Григоренко опустили даже не во второе, а в четвёртое звено к Андронову и Плотникову, дебютирующему на турнире. Семёнов стал 13-м форвардом, но получил своё время в меньшинстве, а у Григоренко оно осталось в большинстве.

О последнем следует сказать особо. Оно пока было одно — и снова никакое. Пока у нас с этим важнейшим компонентом на турнире — по нулям.

А вот чехи в большинстве забили почти от синей. И это было по делу. Мы опять после гола резко снизили активность, решив сохранить победный счёт. Вели по броскам 3-0, а потом стали проигрывать 5-11. Тут все очевидно.

Федотов, хоть и пропустил первый гол на турнире, сделал сумасшедший сэйв на Крейчи, который вошёл бы в любые хайлайты НХЛ. У нас ещё был приличный бросок Слепышева в конце — и всё. 6-12 по броскам говорят о том, кто был активнее в этом периоде.

Шипачев был недоволен собой

После второго периода

Долгое время всё было лучше, чем в первом. Агрессия, броски, прессинг, высокая — и эффективно — игра защитников на бортах (Нестеров и Никишин перехватывали шайбы в районе чужой точки вбрасывания) — это казалось, да и было, тем хоккеем, который хочет видеть Жамнов.

Два звена — Ткачева и Андронова — в это время играли просто хорошо, разве что Грицюк из первого чуть выпадал. Грубец тащил одну шайбу за другой — вот от Карнаухова и Нестерова в одной смене, вот от Григоренко в упор после паса Плотникова, когда накрыли вдвоём защитника прямо на чужом пятаке.

Выпадало из всего процесса звено Шипачева, где даже однажды поменяли инертного Галиева на Семенова, но потом вернулись к прежнему сочетанию. Было видно, что Шипачев недоволен собой. Его игра напрягает все больше.

Но давление остальных троек привело к игре «пять на три и голу», забитому, когда у чехов уже вышел четвёртый игрок. Гусев отдал вторую голевую передачу в матче, отбросив шайбу под щелчок Нестерову, у которого это был пятый бросок за период — пусть и с разной степенью точности. Но наконец-то Никита попал. С 11-го раза большинство реализовано!

И тут снова начались проблемы. Как и после первого гола, откатились назад, начали на каком-то дурацком инстинкте — не верю, что это установка — оберегать преимущество. А закончилось все совсем грустно. Воронков, заведённый с первых минут (зная его горячий нрав, Дмитрия сразу начали провоцировать), ударил соперника в голову и — о строгости наказания можно спорить — получил удаление до конца игры. Это — пять минут сегодня и, с немалой долей вероятности, дисквалификация на четвертьфинал. Третье звено разбито.

Но за первые же две минуты этого меньшинства, остававшиеся до конца периода, мы получили в свои ворота две шайбы! Первую в касание забил Крейчи, который по классу на голову выше всех на льду, и это неудивительно — мастер есть мастер. И вот уже 2:3 вместо 2:1. И ещё три минуты в меньшинстве в начале третьего.

Вы хотели веселого хоккея? Вы его получили

В середине третьего

Вы хотели весёлого хоккея после двух матчей? Вы его получили. Уже 5:5 к середине третьего периода. Хотя при 2:4 на языке уже вертелась фраза: «Вот так одним удалением можно проиграть матч». Нельзя вешать ярлыки, нельзя!

А то, как чехи теперь уже при своих 4:5 сравняли счёт — 36-м броском (у нас 23) с нулевого угла от коньков Федотова, вызывает вопрос — стоило ли ставить Ивана на сегодняшний незначимый в турнирном отношении матч, к тому же — второй день подряд? Или, по крайней мере, давать ему все 60 минут?

Впрочем, Николай Хабибулин накануне на стриме Первого сказал, что полматча Федотову надо дать, поскольку иначе слишком большой перерыв будет перед 1/4. Но ему дали всю игру, налицо переутомление — и мы видим, к чему это привело. Далеко не факт, что теперь перед плей-офф у нас есть уверенный в себе голкипер, какой был после двух матчей...

...Согласитесь, поражение в овертайме ничего не изменило в восприятии этой игры. Кто-то сочтет ее воплощением авантюризма, кто-то — образцом движухи и шоу, которые только и могут спасти турнир, на который не приехали сильнейшие, и которых до сих пор было очень мало.

Но, как бы там ни было, это была игра, которой хотелось жить и которую хочется обсуждать. У любого человека есть недостатки, но у того, к кому вы относитесь с симпатией, они в ваших глазах всегда являются продолжением достоинств. Так вот, недостатки сборной России во встрече со сборной Чехии были очевидны, но они не вызывали раздражения. Их просто хотелось побыстрее подправить.

Чего Алексею Жамнову и его штабу и желаю. Потому что главное заключается вот в чем: во встрече с чехами у российской команды появилось человеческое лицо.