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Сегодня, 15:10

Финны — главная сила в Пекине. Они вытащили безнадежный матч со Швецией, уступая 0:3

Сборная Финляндии по хоккею вырвала победу у Швеции на ОИ, уступая со счетом 0:3
Михаил Зислис
Обозреватель
13 февраля. Пекин. Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ. Ииро Пакаринен празднует заброшенную шайбу.
Фото Reuters
Похоже, мы увидели в действии главного фаворита.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. Группа С
Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы: Валльмарк — 4 (бол., Теммернес, Пудас), 24:24 — 0:1. Бенгтссон — 1 (бол., Теммернес, Броме), 28:39 — 0:2. Ландер — 2 (бол.), 31:36 — 0:3. Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Ватанен), 45:34 — 1:3. Пакаринен — 1 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 55:30 — 2:3. Пакаринен — 2 (Лехтонен, Хартикайнен), 57:11 — 3:3. Песонен — 2 (Няттинен, Хиетанен), 62:01 — 4:3.
Вратари: Олкинуора (62:01) — Хелльберг (62:01). Штраф: 37 — 8.
Броски: 27 (8+3+14+2) — 30 (10+17+3+0). Судьи: Гофман, Кэмпбелл.
13 февраля. Пекин. Национальный. 963 зрителя.

Сборная Финляндии одержала яркую волевую победу над шведами (4:3 ОТ), уступая 0:3 после второго периода. Таким образом, обе команды вышли напрямую в четвертьфинал.

Матч непримиримых соперников, в котором недопустимы даже намеки на компромисс, имел очевидный турнирный подтекст. Ситуация сложилась таким образом, что поражение почти наверняка гарантировало «счастливчику» пересечение со сборной Канады уже в четвертьфинале. Убежать от этой горячей встречи — прекрасная мотивация. Соперники уже с начала первого периода от души лупили друг друга на каждом квадратном метре площадки и включили режим агрессии на максимум. Самый запоминающийся момент произошел у ворот финнов. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора блестяще в падении остановил шайбу после броска Маркуса Крюгера с близкого расстояния.

Отдать предпочтение одной из сторон было сложно, поэтому итоги второго периода можно оценить почти как сенсацию. Обычно терпеливые, финны словно с цепи сорвались, принявшись удаляться раз за разом на ровном месте. Взгляд главного тренера Юкки Ялонена через модные очки выражал удивление, недоумение и разочарование одновременно. Для его команды проблемы с дисциплиной большая редкость.

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд сыграл в высшей степени безответственно, локтем в середине площадки двинув в голову защитнику «Йокерита» Филипу Хольму. Арбитры просматривали эпизод долго. Хотя здесь все было очевидно, в отличие от вчерашнего момента с нарушением Дмитрия Воронкова против чеха Лукаша Седлака.

Финская сборная уже уступала 0:1 после точного броска форварда ЦСКА Лукаса Валльмарка. Вместо адекватного ответа она принялась закапывать себя своими руками. Оставшись вчетвером против пятерых на пять минут, финны пропустили еще. Все три гола во втором периоде у шведов в большинстве забросили нынешние или бывшие игроки клубов КХЛ. После того как счет стал 0:3, защитник Юуусо Хиетанен неаккуратно двинул клюшкой и получил двойной малый штраф. Шведская сборная сбавила в активности и к очередному роскошному шансу забить отнеслась без должной концентрации.

Третий период перевернул ситуацию на 180 градусов. За провинившегося Гранлунда изо всех сил пытались реабилитироваться его партнеры по тройке Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен, активно действовавшие в большинстве. Шведы грамотно оборонялись в равных составах, голкипер Магнус Хелльберг ошибок не допускал, и довести матч до победы, казалось, было лишь делом времени. Однако на чужом пятачке наглые финны вели себя как дома. Уму непостижимо, как защитники «Тре Крунур» не помогали своему вратарю, позволяя соперникам успешно действовать на добивании. Ииро Пакаринен дважды активно сыграл под носом у Хелльберга, позволив своей команде перевести матч в овертайм.

Уже на главного тренера шведов Юхана Гарпенлева и его игроков было больно смотреть. В овертайме финны почти все время контролировали шайбу и заставили соперника снова допустить грубую ошибку.

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Сборная Финляндии по хоккею
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