В состав на Олимпиаду не попали ведущие игроки КХЛ. Кто и почему принимал эти спорные решения?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

Объявлен состав сборной России, который будет играть на Олимпиаде в Пекине. Сложилось впечатление, что большое влияние оказал не только советник главного тренера сборной Игорь Есмантович (в состав попали все игроки ЦСКА, которых вызвали), но и Алексей Кудашов.

Давно у нас не было такой мускулистой сборной, козырь многих игроков — бегать и давить, разрушать и отбрасывать. Главный тренер Алексей Жамнов косвенно подтвердил это. Он все время говорил про топ-6, куда не попадают те или иные хоккеисты. То есть творчеством будут заниматься только две тройки, а остальнымпредстоит разрушать и не давать играть лидерам соперников. Это не современные тенденции, в некоторых клубах НХЛ уже и четвертая тройка умеет созидать, а форварды с приличной результативностью отлично разрушают. Но таких универсалов в современной КХЛ мало, так что все логично.

Теперь о сенсациях среди тех, кто попал в состав. Главная — включение в основной состав Артура Каюмова. Хоккеист «Локомотива» — довольно неплохой хоккеист, но, честно говоря, не настолько, чтобы ехать на Олимпиаду. Даже любопытно, как его будут использовать. Побыстрей хотелось бы теперь увидеть сочетания на тренировках, чтобы увидеть знаменитые «топ-6». Судя по тому, что Александр Кадейкин все-таки не пробился в команду, центральная ось понятна: Шипачев, Анисимов, Семенов, Андронов. Порадовало появление в основном составе нападающего АрсенияГрицюка. Хотя быстро прогрессирующий форвард с хорошей статистикойвряд ли сильней Антона Бурдасова или Андрея Кузьменко на сегодняшний день, но, видимо, как раз в случае с омским игроком рассчитывают, что он поможет и у своих ворот, ведь в «Авангарде» это требуют от всех, кроме легионеров.

Кажется, тренеры не видели матчей «Ак Барса» и действий Дмитрия Воронкова. Никто не будет отрицать, что нынешний сезон у него совсем не клеится, своими козырями хоккеист не пользуется. Не стал бы восхищаться и тем, что в команде Сергей Андронов. К нему вопросов нет, мы все уважаем хоккеиста, но он совершенно не тот, что был даже два года назад. Но раз уж Алексей Жамнов выбрал этих людей, то поверим ему. В случае неудачи никому не будет дела до того, кто там оказывал влияние на главного тренера и чьими советами он пользовался.

Месть

Больше поразило то, от каких хоккеистов отказался тренерский штаб. Конечно, формально запасные хоккеисты имеют возможность сыграть на Олимпиаде, так что можно ждать появления Андрея Кузьменко или Александра Кадейкина на льду, но что-то сомневаюсь, что в сборной правильно понимают правила замен. Поводом для того, чтобы включить в состав нового хоккеиста, вряд ли будет механическая травма — только положительный тест. Но необъясним сам факт, что один из самых техничных игроков лиги Кузьменко оказался не в стартовом составе. Как же легко отказались в сборной от связок!

Антон Бурдасов вообще едет домой, хотя с Кузьменко он действует практически весь сезон. Он стал жертвой ревности нового руководства сборной к прежнему. Да и заметно, что нет тех, кто не слишком хорошо расстался с ЦСКА. Как бы ниутверждали в сборной, что опирались исключительно на спортивные причины, все равно заметно, что хоккеистам мстят. Бурдасов говорил, что рад уходу из ЦСКА, — едет домой. Николай Голдобин был обменян из ЦСКА — даже не рассматривали. Сергей Толчинский проявил излишнее рвение в момент празднования победы над армейцами в финале — не приглашен. Кузьменко в свое время попросил обмена в СКА — запасной. Алексей Марченко не захотел вести переговоры с ЦСКА, ушел на выгодные условия в «Локомотив» — не приглашен.

Не слишком ли много совпадений? Почему-то только в запасе Станислав Галиев. Считается, что с Вадимом Шипачевым сыграет любой. Отчасти это верно. Но все-таки для полного понимания нужно время, а его у сборной нет. Команда до сих пор ни разу не потренировалась в оптимальном составе. Дома Сергей Плотников с положительными тестами, успеет ли он выздороветь к отправлению самолета — большой вопрос. Тут бы как раз и сделать ставку на людей, которым нужен минимум времени для привыкания, но в сборной так почему-то не считают.

Плей-офф

Еще три клуба ВХЛ оформили себе путевки в плей-офф. Никто не сомневался в том, что «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Молот» сыграют в матчах на вылет. У питерцев отличный состав. Плюс у них есть сотрудничество с московскими одноклубниками, хоть и странное, но пара человек отлично вписались в команду. Лидер клуба — Александр Кучерявенко, который решил доказать, что он еще готов выступать на высоком уровне. С пермяками тоже все было ясно. Едва ли не первый сезон за последние двадцать лет, когда в «Молоте» все было стабильно, никаких историй с задержками по зарплате, незаконно расторгнутыми контрактами и прочей ерундой, характерной для Высшей лиги. Плюс главный тренер Альберт Логинов прекрасно знает турнир, умеет в нем работать, и он легко решил задачу-минимум. Без провалов в сезоне не обошлось, но они были локальными, ничего серьезного.

Первая сенсация — гарантированное место во втором этапе у «Ростова». Не самый богатый клуб ВХЛ, посредственный подбор игроков, но очень перспективный тренер Григорий Пантелеев. Обладатель латвийского паспорта, он чем-то похож на раннего Олега Знарка, только без неприятных манер. Но также выжимает максимум от игроков, легко отказывается от более мастеровитых в пользу дисциплинированных, крайне требовательный. Еще можно сравнить с Леонидом Тамбиевым, только у Пантелеева не было больших побед. Но то, что его «Ростов» за три недели до окончания регулярки в зоне плей-офф и находится в первой десятке, — даже ценней. Еще в ВХЛ точно не сыграет в плей-офф «Ермак». Ангарский клуб едва не прекратил существование уже в этом сезоне, и только чудо поможет ему не закрыться ближайшим летом.