Аутсайдер КХЛ продолжает терять игроков. И не факт, что сможет вернуть их обратно

Обзор Алексея Шевченко.

Четвертьфиналы

Ни одной громкой сенсации в первом раунде плей-офф на Олимпиаде в Пекине. Даже вылет чешской команды от швейцарцев трудно назвать неожиданным. Да, если учитывать, что команда впервые с 1992 года вне восьмерки лучших, то действительно сенсация, но забудьте про эти даты и цифры. Хоккей в стране деградирует, в местном чемпионате отлично себя чувствуют ветераны, которым за сорок, а лучшие игроки турнира ничем не запоминаются даже в средних клубах КХЛ. Не специалист в области развития хоккея в Чехии, но вижу, что во всех возрастах там серьезный провал.

У Латвии совсем не было шансов против Дании. Отсутствие лидера, возрастные хоккеисты, которые только сейчас завершили карьеру в национальной команде. Канадцы хоть и позволили китайцам забросить две шайбы, но им было смешно играть с таким соперником, тяжело сконцентрироваться, когда против тебя выступает команда низкого уровня. Семь же забили, для победы хватило. Если бы для выхода в полуфинал надо было забросить 30, то североамериканцы легко бы с этим справились. Но зато со среды уже начинается настоящий хоккей. Теперь будет действительно интересно.

Плей-офф

Определились все участники плей-офф в высшей хоккейной лиге. Самая главная сенсация — досрочное завершение сезона «Звезды». Чистый фарм ЦСКА имеет в системе много отличных игроков и команда просто обязана быть среди 16 лучших, но в этом сезоне в клубе допустили очень серьезную ошибку. После того, как главного тренера Владимира Чебатуркина перевели в КХЛ, главным назначили Егора Михайлова. Понятно, почему это сделано. Его отец до сих пор имеет большое влияние, им удобно прикрываться, когда надо решить «дела государственной важности», а в благодарность дали работу тому, кто к этому не готов.

В клубе будут ссылаться на то, что в результат вмешалась пандемия. Удобная версия, но, не имеющая отношения к правде. Даже в трудные моменты собирался неплохой состав. Но если на тренерском мостике нет главного, то трудно рассчитывать на успех. Если говорить о клубах, которые не попали в плей-офф, то, пожалуй, немного удивил «Дизель», ведь в прошлом сезоне они были третьими. Но в клубе сменилось руководство, уволили успешного тренера и трижды прокалывались с новыми назначениями. Последние четыре клуба лиги испытывают серьезные финансовые трудности, омичи решают совершенно другие задачи, а в «Тамбове» проблема с управлением. Но настоящая сенсация только одна — «Звезда». В ЦСКА должны всерьез задуматься, как они распоряжаются своим ближайшим резервом.

Расставание

«Адмирал» продолжает терять игроков. Теперь в Финляндию отправились братья Ушенины. Накануне выпущен релиз, в котором генеральный директор Алексей Ан попытался оправдаться перед болельщиками. Он заявил, что поклонникам клуба не стоит волноваться, костяк команды будет сохранен. Интересно, о чем он говорит, ведь хоккеисты уходят, а после завершения контрактов с европейскими кубами большинство станут свободными агентами и Владивосток будет наравне со всеми бороться за игроков. Впрочем, у братьев, отправившихся в Европу, предложений в России не будет. В свое время они упустили шанс сделать шаг вперед в карьере, а затем очень сильно деградировали. В КХЛ у них либо вариант с «Адмиралом», либо ничего.

Оба могут спокойно перебираться в ВХЛ, но Вячеслав и Владислав не хотят этого, считая себя игроками другого уровня. Оба действительно согласятся выступать во Владивостоке, какие бы деньги им ни предложили. Правда, не факт, что они понадобятся Леониду Тамбиеву. В том же релизе сказано, что «матчи в Сочи дали нам полезную информацию», но на Черном море команда уступила СКА — 0:8. Уверен, что главный тренер там понял, с кем дальше не по пути и все эти хоккеисты сейчас уезжают. Дальневосточники опять остаются пустыми этим летом. Даже с учетом таланта тренера клубу нужны хоккеисты в топ-6, но пока ничего неизвестно про будущий бюджет. Прямо сейчас «Адмирал» явный аутсайдер предстоящего сезона, как бы ни старался Тамбиев.