На Олимпиаде играет суперталант из Словакии. Он забил два гола финнам и повторил историческое достижение

Скоро все заговорят о Юрае Слафковски.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины

Группа C

Финляндия — Словакия — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Слафковски — 1 (Роман), 5:33 — 0:1. Маннинен — 1 (Хартикайнен, Покка), 10:17 — 1:1. Песонен — 1 (бол., Аалтонен, Филппула), 14:22 — 2:1. Аалтонен — 1 (Няттинен), 18:20 — 3:1. Маннинен — 2 (Гранлунд, Лехтонен), 29:28 — 4:1. Слафковски — 2 (Черешняк, Регенда), 31:49 — 4:2. Маннинен — 3 (Хартикайнен), 40:16 — 5:2. Аалтонен — 2 (бол., Оямяки, Ватанен), 54:57 — 6:2.

Вратари: Сятери — Конрад.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (6+13+11) — 33 (9+15+9).

Судьи: Рено, Ромасько.

10 февраля. Пекин. Национальный.

Олимпиада без НХЛ — еще не конец света. Это отличная площадка для запуска на новую орбиту молодых звезд. Четыре года назад в Пхенчхане шикарно смотрелись Кирилл Капризов, Трой Терри, Миро Хейсканен. Имеют стабильное место в НХЛ участники Игр-2018 Расмус Далин, Артем Зуб, Александр Барабанов, Пиус Сутер, Джордан Гринуэй, Райан Донато. Совсем неплохо для «корейского этапа Евротура».

С начала хоккейного турнира в Пекине не прошло и пары дней, как о себе громко заявил юный талант из Словакии. Нападающий Юрай Слафковски забросил две шайбы финнам и повторил достижение американца Эдди Ольчика из Сараево-1984. Больше в возрасте 17 лет на Олимпиадах дублей никто не делал. У Слафковского еще будут возможности превзойти собственное достижение.

Матч сборных Финляндии и Словакии получился пока самым веселым и открытым. Это немного удивительно, учитывая приверженность главных тренеров обеих команд к структурной и сбалансированной игре. После напряженной и местами откровенно занудной игры Россия — Швейцария, которая состоялась накануне, случился очень зрелищный боевик. При всем уважении к опытным кахаэловцам Сакари Маннинену («Салават Юлаев») и Миро Аалтонену («Витязь»), сделавшим хет-трик и дубль соответственно, человеком, который первым включил режим праздника, стал Слафковски. Он выходил в четвертом звене и открыл счет уже на шестой минуте, по-ветерански умно сыграв на чужом пятачке.

Prv? g?l Slovenska na olympi?de v Pekingu strelil Juraj Slafkovsk?! Vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dn? sa stal najmlad??m Slov?kom v hist?rii, ktor?mu sa podarilo sk?rova? pod olympijsk?mi kruhmi ??? pic.twitter.com/VarMSDSrpz — Peter Vreteni?ka (@vretenicka) February 10, 2022

В активе талантливого юниора уже есть участие во взрослом и двух молодежных чемпионатах мира. На родине утверждают, что это самый перспективный нападающий Словакии за последние 20 лет. До него также высоко котировался уже завершивший карьеру Мариан Габорик. Слафковски по манере сильно отличается от яркого предшественника. Катание адекватное для весьма приличных габаритов (192 см и 99 кг), но стартовать ракетой и убежать от защитников — не про него. Юрай хорошо контролирует шайбу, больше нацелен на пас и действует менее эгоистично, чем можно ожидать от юниора, которому прочат будущее большой звезды. Форвард, уехавший из Словакии в 14 лет, засветился в Австрии и Чехии и третий сезон подряд развивается в системе финского ТПС. Только в нынешнем чемпионате он дебютировал во взрослом хоккее на клубном уровне, набрав 4 (1+3) очка в 21 матче.

Символично, что свои первые шайбы на Олимпиаде Слафковски забросил именно в ворота сборной Финляндии. Второй гол в ворота опытного Харри Сятери, сделанный им фактически в одиночку, смотрелся красиво.

Juraj Slafkovsky gets his second goal. He is good at hockey!#2022NHLDraft pic.twitter.com/APTZrgnRNM — Marek Novotny (@MarekNovotny96) February 10, 2022

Словакам вряд ли что-то светит на турнире, но новое поколение у них растет отличное. Три человека из нынешнего состава, которым нет и 20, выступали на взрослом чемпионате мира в Риге. Прошлым летом юниоры стали вторыми на престижном Кубке Глинки-Гретцки, а Слафковски играл в той команде одну из ключевых ролей и в глазах экспертов котируется на уровне первой десятки ближайшего драфта НХЛ.