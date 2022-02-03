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Сегодня, 12:34

Журова: «Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет»

Журова заявила, что сборной России по хоккею важно победить на Олимпиаде
Роман Шишов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала свое мнение по поводу скандала с самолетом хоккейной сборной России.

Российские хоккеисты запросили отдельный чартер для перелета в Пекин (Китай).

Сборная России по хоккею решила отправиться в Пекин отдельным от других олимпийцев рейсом, чем вызвала недовольство других спортсменов.

— Так, видимо, высказались молодые спортсмены. Всегда раньше было такое отношение к хоккеистам. Они всегда летали, жили и ели отдельно. Ничего нового, — цитирует Журова «РБ Спорт». — Как бы конькобежцам и мне лично не было обидно, но надо понимать, что за хоккеистов в нашей стране болеет больше людей и ценность их медали выше, чем всех остальных. С этим ничего не поделать. На прошлой Олимпиаде было только два золота — Алины Загитовой и хоккейной сборной, и как мы все радовались. Очень важно, чтобы наша сборная выигрывала. И если хоккеистам требуются какие-то дополнительные условия, то их нужно создать. Представляете, какие им претензии предъявят, если они не выиграют?

— Другим спортсменам неправильно говорить — «понты хоккеистов», «они что элита»?

— Хоккеисты действительно элитарнее — им больше платят, их больше любят болельщики. Ничего с этим не поделаешь. За них не платило государство, у них есть спонсор. Когда биатлонистов поддерживал Прохоров, они тоже летали своим самолетом. Им что кто-то из других спортсменов предъявлял претензии? Нет, говорили, что здорово, что есть такой спонсор. А хоккеисты всегда были в привилегированных условиях и даже на Олимпиаде выделялись среди остальных. Мы можем сколько угодно вести околоспортивные дебаты, но все покажет результат. Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет. А если они станут олимпийскими чемпионами, то все это забудут.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-esli-nashi-hokkeisty-ploho-vy-stupyat-to-im-pripomnyat-e-tot-samolet/
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