Журова: «Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала свое мнение по поводу скандала с самолетом хоккейной сборной России.

Российские хоккеисты запросили отдельный чартер для перелета в Пекин (Китай).

Сборная России по хоккею решила отправиться в Пекин отдельным от других олимпийцев рейсом, чем вызвала недовольство других спортсменов.

— Так, видимо, высказались молодые спортсмены. Всегда раньше было такое отношение к хоккеистам. Они всегда летали, жили и ели отдельно. Ничего нового, — цитирует Журова «РБ Спорт». — Как бы конькобежцам и мне лично не было обидно, но надо понимать, что за хоккеистов в нашей стране болеет больше людей и ценность их медали выше, чем всех остальных. С этим ничего не поделать. На прошлой Олимпиаде было только два золота — Алины Загитовой и хоккейной сборной, и как мы все радовались. Очень важно, чтобы наша сборная выигрывала. И если хоккеистам требуются какие-то дополнительные условия, то их нужно создать. Представляете, какие им претензии предъявят, если они не выиграют?

— Другим спортсменам неправильно говорить — «понты хоккеистов», «они что элита»?

— Хоккеисты действительно элитарнее — им больше платят, их больше любят болельщики. Ничего с этим не поделаешь. За них не платило государство, у них есть спонсор. Когда биатлонистов поддерживал Прохоров, они тоже летали своим самолетом. Им что кто-то из других спортсменов предъявлял претензии? Нет, говорили, что здорово, что есть такой спонсор. А хоккеисты всегда были в привилегированных условиях и даже на Олимпиаде выделялись среди остальных. Мы можем сколько угодно вести околоспортивные дебаты, но все покажет результат. Если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолет. А если они станут олимпийскими чемпионами, то все это забудут.