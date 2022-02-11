Женская сборная США по хоккею обыграла Чехию и вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Женская сборная США по хоккею обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады в Пекине — 4:1.
В составе американок отличились Хилари Найт, Ли Стеклин, Саванна Хэрмон и Кендалл Койн.
Единственную шайбу Чехии забросила Михаэла Пейзлова.
Хоккей
Олимпийские игры-2022. Женщины
1/4 финала
США — Чехия — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Пейзлова — 2 (Ванишова, Кризова), 24:59 — 0:1. Найт — 4 (Койн, Брандт), 25:47 — 1:1. Стеклин — 1 (Паннек, Келлер), 46:49 — 2:1. Хэрмон — 2 (бол., Брандт, Найт), 56:51 — 3:1. Койн — 3 (п.в.), 59:54 — 4:1.
Вратари: Каваллини — Песларова (59:06 — 59:54).
Штраф: 11 — 10.
Броски: 59 (18+13+28) — 6 (0+4+2).
Судьи: Манта, Нурми.
11 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.
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