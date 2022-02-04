Женская сборная Китая обыграла Данию и одержала первую победу на домашней Олимпиаде

Женская сборная Китая обыграла Данию в матче группового турнира Олимпиады в Пекине — 3:1.

Китаянки одержали первую победу на домашнем олимпийском хоккейном турнире.

Благодаря победе сборная Китая поднялась на третье место в группе B, датчанки занимают последнюю, пятую строчку. В плей-офф Олимпиады выйдут три лучших команды в группе.

Следующий матч на турнире сборная Дании проведет завтра, 5 февраля против Японии. На следующий день с японками встретится команда Китая.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа B

Дания - Китай - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Франдсен — 1 (Сондергаард, Лаве Глуд), 8:06 — 1:0. Лин Кики — 1 (Ю Байвей, Ван Ютинь), 36:46 — 1:1. Лин Ни — 1 (Лин Кики), 59:10 — 1:2. Лин Кики — 2 (п.в.), 59:28 — 1:3.

Вратари: Репсток-Ромме (59:22 — 59:28) — Чжоу Джиаинь.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (7+5+11) — 32 (9+18+5).

Судьи: Ермак, Рэпин.

4 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.