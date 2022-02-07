Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что многие команды отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Мы договаривались заранее и планировали сыграть два матча: один в Новогорске и один в Пекине. Мы начинаем играть 9 февраля. Некоторые начинают 10 февраля. И все команды, которые сегодня сыграют товарищеские матчи, начинают турнир именно 10 февраля. Если мы сыграем завтра, то это будет 8 февраля — выходной день. Мы на это пойти не можем. Еще нужно учитывать, что многие команды, которым мы предлагали провести матч, отказались. Ковальчук спрашивал многие команды. Разговаривали и с Китаем, и с другими сборными.

Конечно, если бы сыграли товарищеский матч с Латвией, то нам было бы легче сделать акцент на ошибках, которые мы совершили вчера во время игровой. Как сложилось, так сложилось. Никто не жалуется», — сказал Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).