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Сегодня, 10:00

Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что многие команды отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Мы договаривались заранее и планировали сыграть два матча: один в Новогорске и один в Пекине. Мы начинаем играть 9 февраля. Некоторые начинают 10 февраля. И все команды, которые сегодня сыграют товарищеские матчи, начинают турнир именно 10 февраля. Если мы сыграем завтра, то это будет 8 февраля — выходной день. Мы на это пойти не можем. Еще нужно учитывать, что многие команды, которым мы предлагали провести матч, отказались. Ковальчук спрашивал многие команды. Разговаривали и с Китаем, и с другими сборными.

Конечно, если бы сыграли товарищеский матч с Латвией, то нам было бы легче сделать акцент на ошибках, которые мы совершили вчера во время игровой. Как сложилось, так сложилось. Никто не жалуется», — сказал Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада
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