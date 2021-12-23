Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил высказывания о досрочной победе России на Олимпиаде после решения НХЛ не отпускать туда своих игроков.

«Давайте возьмем чемпионат мира в Риге. Журналисты писали, что этот состав обязан брать золото, — отметил Жамнов. — Но здесь многое будет зависеть от тренерского штаба, мы должны создать микроклимат, чтобы ребята чувствовали себя комфортно — ребята должны думать только о хоккее и выполнять игровое задание. Понятно, что будет давление. Но это будет спортивное давление, а не давление со стороны прессы. Это спорт. Вспомните, Олимпиаду в Корее. Никто ведь не ожидал, что немцы дойдут до финала. Это ОИ и тут может произойти все, что угодно. Выиграет тот, у кого будут стальные нервы и холодная голова.

Не могу сказать, что мы фавориты турнира после отказа НХЛ от участия в Олимпиаде. Но мы точно будем одним из фаворитов", — сказал Жамнов.

Напомним, 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.