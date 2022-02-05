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«Мы общаемся с ним каждый день». Жамнов — о роли Есмантовича в сборной России

Жамнов рассказал о роли Есмантовича в сборной России по хоккею
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о роли президента ЦСКА Игоря Есмантовича в жизни команды. Есмантович, который является советником главного тренера сборной России, не полетел с команды на Игры в Пекин.

— Мы общаемся с ним каждый день. Он полностью нам помогает, в том числе и по ситуации с Плотниковым и Анисимовым. Он остался в Москве, но все организационные вопросы в его ответственности. Понятно, что мы находимся в контакте с ФХР. Но непосредственно всеми организационными моментами занимается непосредственно Есмантович, — отметил Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Игорь Есмантович
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