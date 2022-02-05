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Сегодня, 17:23

Жамнов: «Пытались отыграть две разные схемы: атакующую и чуть более оборонительную»

Главный тренер сборной России по хоккею дал комментарий после тренировки команды в Пекине
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился впечатлениями от тренировки, которая команда провела 5 февраля в Пекине.

— Сегодня на тренировке посмотрели все сочетания. Пытались отыграть две разные схемы: атакующую и чуть более оборонительную. Было конкретное задание каждому звену. Конечно, нам тяжеловато, хотелось бы сыграть хотя бы один товарищеский матч перед Олимпиадой. Ковидный протокол чуть-чуть мешает. Пытаемся прорабатывать схемы, которые планируем использовать на турнире. Но играть между собой и играть против соперника — это две разные вещи. Но все в одинаковых условиях, не все зависит от нас.

Плюс поработали сегодня в большинстве, посмотрели разные сочетания троек. Еще есть время до игры со Швейцарией — будем и дальше смотреть разные варианты. Пытаемся почувствовать химию среди игроков, но у нас нет ощущения, что мы выйдем играть именно этими сочетаниями. Если бы были товарищеские матчи, то было бы попроще. Ребята играют в одной лиге и им чуть попроще играть друг против друга. Я не жалуюсь, но как есть — так есть, — сказал Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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