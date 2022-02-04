Жамнов прокомментировал отказ хоккеистов лететь в Пекин на самолете с другими спортсменами

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил, что сборная России всегда летала чартерным рейсом. По его мнению, не стоит заострять внимание на том, что хоккеисты отправились на Олимпийские игры-2022 отдельно от других спортсменов.

— Все сборные прилетают, у вас все отрицательные тесты.

— Специфика такая. Здесь, может, по-другому берут. Нельзя сказать, положительные, отрицательные. Вот сейчас пришли результаты — все отрицательные.

— Как вы выстраивали перелет, история с самолетом?

— Не знаю, почему подняли шумиху из этой истории. Я в сборной с 2015 года. Все время сборная Россия по хоккею летать чартером. Сейчас же раздули такой негатив. Может, кому-то это нужно, я не знаю. Был запланирован самолет, мы на нем и полетели. Надо отдать должное ОКР, что они сделали еще один самолет для большей безопасности. Но создавать из этого негатив — смешно.

— Как в команде оценили реакцию других российских спортсменов о самолете?

— Было неприятно читать в прессе, что с нами за стол больше не сядут. Просто нужно узнать всю подноготную, почему полетели отдельным самолетом. Еще раз, большое спасибо ОКР. Было больше мест для ребят, коридор. Поэтому здесь только нужно искать положительные моменты. А у нас один негатив.