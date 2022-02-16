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Сегодня, 12:00

«У нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива». Жамнов — про общение с журналистами

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что устал от негатива российских журналистов
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине и отметил, что устал от негатива.

«Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого.

Нам очень везет на этом турнире? Давайте поговорим об этом после 20 числа. Мне главное, чтобы ребята расслабились и просто заиграли в хоккей. Они все умеют играть. Хочется, чтобы сняли с себя груз и начали играть в свое удовольствие", — сказал Жамнов.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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