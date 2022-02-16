Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине и отметил, что устал от негатива.

«Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого.

Нам очень везет на этом турнире? Давайте поговорим об этом после 20 числа. Мне главное, чтобы ребята расслабились и просто заиграли в хоккей. Они все умеют играть. Хочется, чтобы сняли с себя груз и начали играть в свое удовольствие", — сказал Жамнов.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.