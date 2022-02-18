Жамнов объяснил, почему Гусев бросал трижды в серии буллитов против Швеции

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил, почему нападающий Никита Гусев бросал три раза в серии буллитов в полуфинальном матче Олимпиады против Швеции (2:1 Б).

— Гусев пошел бросать третий раз и не забил, почему приняли такое решение?

— До этого он забил, второй буллит не забил. Думали, может третий забьет. Буллиты — это лотерея. Тут надо поймать момент, кого выпустить не решающий бросок. Грицюк молодец, справился.

— Что было в душе, когда оставался последний бросок? Не забивает Яковлев и все.

— Ничего в душе не было. Не помню, что в душе было. Такие вопросы задаете.

— План на игру сегодня выполнен?

— Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. Старалась играть по заданию. Были провалы, без этого не бывает. Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Провалы были и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут, мы в финале.

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в серии буллитов. В финале российская команда встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).