Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 20:02

Жамнов объяснил, почему Гусев бросал трижды в серии буллитов против Швеции

Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил, почему нападающий Никита Гусев бросал три раза в серии буллитов в полуфинальном матче Олимпиады против Швеции (2:1 Б).

— Гусев пошел бросать третий раз и не забил, почему приняли такое решение?

— До этого он забил, второй буллит не забил. Думали, может третий забьет. Буллиты — это лотерея. Тут надо поймать момент, кого выпустить не решающий бросок. Грицюк молодец, справился.

— Что было в душе, когда оставался последний бросок? Не забивает Яковлев и все.

— Ничего в душе не было. Не помню, что в душе было. Такие вопросы задаете.

— План на игру сегодня выполнен?

— Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. Старалась играть по заданию. Были провалы, без этого не бывает. Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Провалы были и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут, мы в финале.

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады в серии буллитов. В финале российская команда встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).

Никита Гусев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Швеции Гарпенлев: «Последний буллит россиян — это сильно»

Жамнов: «То, что Наумов и Федоров знали Юханссона помогло России, просили, чтобы ребята бросали верхом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости