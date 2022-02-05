Жамнов — о Кузьменко: «Пытаемся найти оптимальный состав»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил перспективы попадания нападающего Алексея Кузьменко в основной состав национальной команды.

— Первый период он отыграл в одном сочетании, два периода в другом. Мы пытаемся найти оптимальный состав. Конечно, и приезд Анисимова с Плотниковым, и сомнительные тесты, которые были у некоторых ребят, вносят свои коррективы в подготовку. Надеюсь, что в дальнейшем все будет гладко и у всех в дальнейшем будут отрицательные тесты.

Сами понимаете, что олимпийская деревня — есть олимпийская деревня. Все равно мы каждый день пересекаемся с другими спортсменами в столовой. Что-то предугадать невозможно. Знаем, что игроков можно переводить из запасных либо по ковидному протоколу, либо из-за травмы. Это можно сделать даже после первого матча на турнире, — заявил Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).