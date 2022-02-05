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Сегодня, 17:37

Жамнов — о Грицюке: «Хотелось бы, чтобы он больше брал на себя инициативу»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккей Алексей Жамнов оценил перспективы нападающего Александр Кадейкина в составе олимпийской сборной.

«Пока, что есть, то есть. Хотим чтобы был какой-то баланс звеньев. На данный момент те центральные, которые есть в обойме из 25 человек, нас устраивают. Тот же Ткачев может сыграть как на фланге, так и в центре — мы тоже учитывали эти факторы», — отметил Жамнов.

Также тренер рассказал, чего ждет от нападающего Алексея Грицюка.

«Скажу честно, хотелось бы, чтобы он больше брал на себя инициативу — больше лез на ворота, больше бросал сам. Все равно у него есть стеснение, уважение к партнерам, потому что они где-то популярнее, чем он. Парень талантливый. Думаю, постараемся с тренерским штабом придать ему уверенность, чтобы он на 100% проявил себя на Олимпиаде. Мы очень довольны его прогрессом», — добавил Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Александр Кадейкин
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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