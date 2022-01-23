Жамнов: «На данный момент было бы неправильно вызывать Мичкова»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил отсутствие нападающего Матвея Мичкова в составе на Олимпийские игры-2022.

«Если бы в окончательной заявке было 30 игроков, у Мичкова был бы шанс, — отметил Жамнов. — Парень талантливый, у него все впереди. Надеюсь, он будет прогрессировать. На данный момент было бы неправильно его вызывать. Если бы не пандемия, он был бы на сборах, окунулся в атмосферу. Но сейчас другая ситуация, и решили его не вызывать. В дальнейшем мы будем следить за ним. Жизнь после Олимпиады продолжается, впереди другие турниры. У него еще будет шанс выступить за сборную России на Олимпийских играх».

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.