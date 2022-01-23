Жамнов: «Каждый вечер общался с тренерским штабом по видеосвязи»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал свое отсутствие в тренировочном процессе из-за положительного теста на коронавирус.

«Каждый вечер общался с тренерским штабом по видеосвязи. Мне присылали видеоматериалы каждой тренировки. Алексей Валерьевич докладывал мне обстановку, мы общались с ним по телефону. Я владел полной информацией. Была нормальная рабочая обстановка. Мое отсутствие никак не сказалось на тренировочном процессе», — отметил Жамнов.

Кроме того, тренер ответил на вопрос, полетят ли в Китай советники — Игорь Есмантович и Валерий Каменский.

«Мы постоянно с ними на связи. Думаю, что Валерий Каменский полетит с нами в Пекин. Игорь Есмантович останется в Москве. Мы на связи с ними. У нас рабочая группа, постоянно общаемся. Сами понимаете, что Новогорск сейчас закрыт. Многие вопросы мы решаем по удаленке», — подчеркнул Жамнов.

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине, а ранее Жамнов присоединился к игрокам на тренировочной базе в Новогорске.