Хоккеистка Баталова: «В маске немножко неудобно дышать»

Защитник женской сборной России по хоккею Мария Баталова после поражение канадкам в матче группового турнира на Олимпиаде в Пекине (1:6) ответила на вопросы журналистов.

— В маске немножко неудобно дышать. Но такие уж условия, мы ничего с этим сделать не можем. Мы сдаем тесты с утра и вечером. Поэтому канадская сборная хотела дождаться своих и наших утренних тестов. Мы делаем, что нам говорят — живем в таких ковидных правилах. Хотя мы уже как-то привыкли. Мы разминаемся в масках и ходим в них целый день — снимаем только в комнате. Поэтому уже привыкли. Единственный минус — не слышно партнеров. Ты вроде бы покрикиваешь, но сам никого не слышишь.

— Если бы вы сняли маску во время игры, то за это дали бы две минуты?

— Не знаю. Нам ничего не говорили об этом. Говорили, что можно снять, чтобы попить воды на скамейке.

— То есть и у канадок не было результатов своих тестов?

— Да, получается и наших утренних тестов не было, и их результатов.

— Ходила информация, что они ждали именно ваших тестов.

— Возможно. Но их тесты тоже пришли вместе.

— Вы же вышли на лед первыми.

— Да, изначально было договоренность, что мы выходим играть, а потом они захотели дождаться тестов и все так сложилось. Что поделать? Сейчас такое время, когда болезнь гуляет. Все боятся заболеть. Мы соблюдаем все правила. Надеюсь наши девчонки выйдут с карантина и мы покажем более удачный хоккей.

— Не кажется ли, что нужно было давать техническое поражение Канаде?

— Не знаю. Тут уже нужно смотреть регламент. Мы не можем об этом говорить. Как нам сказали, они могут сделать запрос и у них есть время до того, как придут тесты.

— Канадкам дали 2 минуты штрафа за то, что они позже вышли на игру. Но в итоге матч начался без удаления.

— Сначала была одно договоренность была. Потом стали ждать тесты и на самом верху решили, что нужно играть в масках, а матч начинается заново.