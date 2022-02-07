Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Хоккеистка Баталова рассказала об игре в масках на Олимпиаде в Пекине

Сегодня, 11:13

Хоккеистка Баталова: «В маске немножко неудобно дышать»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник женской сборной России по хоккею Мария Баталова после поражение канадкам в матче группового турнира на Олимпиаде в Пекине (1:6) ответила на вопросы журналистов.

— В маске немножко неудобно дышать. Но такие уж условия, мы ничего с этим сделать не можем. Мы сдаем тесты с утра и вечером. Поэтому канадская сборная хотела дождаться своих и наших утренних тестов. Мы делаем, что нам говорят — живем в таких ковидных правилах. Хотя мы уже как-то привыкли. Мы разминаемся в масках и ходим в них целый день — снимаем только в комнате. Поэтому уже привыкли. Единственный минус — не слышно партнеров. Ты вроде бы покрикиваешь, но сам никого не слышишь.

— Если бы вы сняли маску во время игры, то за это дали бы две минуты?

— Не знаю. Нам ничего не говорили об этом. Говорили, что можно снять, чтобы попить воды на скамейке.

— То есть и у канадок не было результатов своих тестов?

— Да, получается и наших утренних тестов не было, и их результатов.

— Ходила информация, что они ждали именно ваших тестов.

— Возможно. Но их тесты тоже пришли вместе.

— Вы же вышли на лед первыми.

— Да, изначально было договоренность, что мы выходим играть, а потом они захотели дождаться тестов и все так сложилось. Что поделать? Сейчас такое время, когда болезнь гуляет. Все боятся заболеть. Мы соблюдаем все правила. Надеюсь наши девчонки выйдут с карантина и мы покажем более удачный хоккей.

— Не кажется ли, что нужно было давать техническое поражение Канаде?

— Не знаю. Тут уже нужно смотреть регламент. Мы не можем об этом говорить. Как нам сказали, они могут сделать запрос и у них есть время до того, как придут тесты.

— Канадкам дали 2 минуты штрафа за то, что они позже вышли на игру. Но в итоге матч начался без удаления.

— Сначала была одно договоренность была. Потом стали ждать тесты и на самом верху решили, что нужно играть в масках, а матч начинается заново.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: фигуристы вывели Россию в лидеры зачета Пекина, матч с Канадой в женском хоккее прошел после скандала. Онлайн-трансляция
«Решение катать без замен — правильно. А как надо было, жребий бросать?» Авербух и Ягудин — о победе в команднике
Итоги командного турнира Олимпиады: триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову. Интервью Авербуха
«Надеюсь, больше такого не повторится». Фетисов — о матче Россия — Канада на Олимпиаде
Главный тренер женской сборной Канады: «Мы не просили о переносе матча»
Хоккеистка Вафина: «Было трудно привыкнуть к маске»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перед игрой с Россией канадская хоккеистка уехала в гостиницу с положительным тестом на коронавирус

Две российские хоккеистки сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости