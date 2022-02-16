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Сегодня, 12:55

«Хоккей более менее выровнялся». Защитник сборной России Яковлев прокомментировал победу над Данией

Защитник сборной России по хоккею Яковлев заявил, что хоккей выровнялся
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал победу над Данией (3:1) и выход в полуфинал Олимпиады в Пекине.

— Как вы видели, сегодня не все было спокойно. Хороший первый период, — отметил Яковлев. — Во втором мы не совсем справились с установкой — отдали инициативу Дании и где-то что-то пошло не так. Здорово, что забили и довели матч до победы. В дальнейшем нам пойдут в плюс такие матчи, где все от ножа и нет права на ошибку.

— Словаки выбили американцев.

— Хоккей более менее выровнялся. Все научились бегать, работать. Нет такой пропасти, как раньше. Стало более интересно играть. Нет такого, что ты выходишь на матч и тебя стоит лишь вопрос, сколько ты сегодня забьешь.

— Сильно ли устали после сегодняшнего матча?

— Нет, нормально. Да, была одна смена, где нас подзакрыли во втором периоде и я переиграл ее. Но в целом нормально.

— Будете ли смотреть оставшиеся матчи, где определяется наш соперник?

— Искать возможность не буду. Тем более, что у нас квартирах нет телевизоров — где-то сэкономили на нас. Но WI-FI работает супер. Если где-то попадется, то, конечно, посмотрю.

Напомним, соперник сборной России определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Сборная России по хоккею
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