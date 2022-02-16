«Хоккей более менее выровнялся». Защитник сборной России Яковлев прокомментировал победу над Данией

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал победу над Данией (3:1) и выход в полуфинал Олимпиады в Пекине.

— Как вы видели, сегодня не все было спокойно. Хороший первый период, — отметил Яковлев. — Во втором мы не совсем справились с установкой — отдали инициативу Дании и где-то что-то пошло не так. Здорово, что забили и довели матч до победы. В дальнейшем нам пойдут в плюс такие матчи, где все от ножа и нет права на ошибку.

— Словаки выбили американцев.

— Хоккей более менее выровнялся. Все научились бегать, работать. Нет такой пропасти, как раньше. Стало более интересно играть. Нет такого, что ты выходишь на матч и тебя стоит лишь вопрос, сколько ты сегодня забьешь.

— Сильно ли устали после сегодняшнего матча?

— Нет, нормально. Да, была одна смена, где нас подзакрыли во втором периоде и я переиграл ее. Но в целом нормально.

— Будете ли смотреть оставшиеся матчи, где определяется наш соперник?

— Искать возможность не буду. Тем более, что у нас квартирах нет телевизоров — где-то сэкономили на нас. Но WI-FI работает супер. Если где-то попадется, то, конечно, посмотрю.

Напомним, соперник сборной России определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.