Войнов — о поражении в финале Олимпиады: «С одним голом тяжело выигрывать такие матчи»
Защитник сборной России Вячеслав Войнов ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после поражения в финале Олимпиады-2022 от Финляндии (1:2).
— Справедлив ли результат?
— Думаю, да. С одним голом тяжело выигрывать такие матчи.
— Весь турнир нашим не хватало энергетики в атаке. С чем это связано? Это такая тактика?
— Тяжело сейчас сказать, чего не хватило. Тактика была — играть больше от обороны, играть первым номером, создавать моменты, которые мы не реализовывали. Почему — не знаю.
— Сегодня утром чувствовалось напряжение?
— Утром было одно из лучших наших состояний. Оставался последний шаг. Все знали, что надо делать. Чего не хватило? Голов.
— Что значит для вас эта медаль?
— Тяжело сказать. Пока разочарование.
— Все-таки серебро.
— Серебро, серебро. Все равно последний матч проигран.