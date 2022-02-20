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Сегодня, 10:10

Войнов — о поражении в финале Олимпиады: «С одним голом тяжело выигрывать такие матчи»

Войнов заявил, что тактика сборной России была играть от обороны и первым номером
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник сборной России Вячеслав Войнов ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после поражения в финале Олимпиады-2022 от Финляндии (1:2).

— Справедлив ли результат?

— Думаю, да. С одним голом тяжело выигрывать такие матчи.

— Весь турнир нашим не хватало энергетики в атаке. С чем это связано? Это такая тактика?

— Тяжело сейчас сказать, чего не хватило. Тактика была — играть больше от обороны, играть первым номером, создавать моменты, которые мы не реализовывали. Почему — не знаю.

— Сегодня утром чувствовалось напряжение?

— Утром было одно из лучших наших состояний. Оставался последний шаг. Все знали, что надо делать. Чего не хватило? Голов.

— Что значит для вас эта медаль?

— Тяжело сказать. Пока разочарование.

— Все-таки серебро.

— Серебро, серебро. Все равно последний матч проигран.

Вячеслав Войнов
Сборная России по хоккею
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