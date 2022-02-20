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Сегодня, 09:53

Загитова не сдержала слезы после поражения России в финале хоккейного турнира Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото ОКР

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла сдержать слез после поражения сборной России по хоккею в финале Игр в Пекине.

Сегодня, 20 февраля Загитова посетила Национальный стадион в Пекине, на котором проходил финал мужского хоккейного турнира. В этом матче сборная России уступила Финляндии со счетом 1:2.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.

20&nbsp;февраля. Пекин. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Хоккеисты сборной Финляндии празднуют победу в&nbsp;финале Олимпиады. Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен

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Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Алина Загитова
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