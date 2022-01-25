Яковлев: «Российские хоккеисты сделают все, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов»
Российский хоккеист пообещал Путину, что сборная России постарается отстоять звание олимпийских чемпионов
Защитник сборной России Егор Яковлев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хоккеисты приложат все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание олимпийских чемпионов, сообщает ТАСС.
«Хотелось бы сказать слова благодарности за условия, созданные для нас для участия в Олимпийских играх. За внимание, которое Вы уделяете российскому хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит 11-й год подряд, это благодаря Вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки, умения, чтобы отстоять это звание», — сказал Яковлев президенту РФ.
Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
Источник: https://tass.ru/sport/13519055
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