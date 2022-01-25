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Сегодня, 15:04

Яковлев: «Российские хоккеисты сделают все, чтобы защитить звание олимпийских чемпионов»

Российский хоккеист пообещал Путину, что сборная России постарается отстоять звание олимпийских чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник сборной России Егор Яковлев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хоккеисты приложат все усилия, навыки и умения, чтобы отстоять это звание олимпийских чемпионов, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за условия, созданные для нас для участия в Олимпийских играх. За внимание, которое Вы уделяете российскому хоккею. Турнир Ночной хоккейной лиги проходит 11-й год подряд, это благодаря Вам. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки, умения, чтобы отстоять это звание», — сказал Яковлев президенту РФ.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Источник: https://tass.ru/sport/13519055
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Владимир Путин
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