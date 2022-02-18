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Сегодня, 19:22

Яковлев назвал финал против Финляндии на Олимпиаде-2022 самым главным матчем за последние 4 года

Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев
Егор Яковлев.
Фото Getty Images

Защитник сборной России Егор Яковлев рассказал об эмоциях во время серии буллитов в полуфинале Олимпиады-2022 против Швеции (2:1Б).

— Что чувствовал, когда не бил буллит?

— Не знаю, до сих пор как-то не отошел. Я выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я в команде у себя штатный исполнитель буллитов, постоянно пробиваю. В одной из посиделок с Данисом разговаривали об этом, он мне подсказал, что там мертвая зона, туда можно бросать. Переживал, что у шведов есть ребята, с которыми я играл вместе. Я боялся, что они подскажут. Из-за этого немного переживал. Хорошо, что так все закончилось. Мы рады, мы в финале. Нас ожидает самый главный матч за последние 4 года.

— Как смог удержать нервы?

— Не понимал этого, просто выходил. У меня был один бросок. Спасибо моему спортивному психологу. У меня он есть.

— Почему так тяжело сложился овертайм?

— Все понимали, что все может решить один бросок. Где-то с осторожностью действовали.

— Грицюк забил решающий буллит. На сколько рады за молодого парня?

— Очень рады. Он принес нам победу. Федотов красавец, держал нас до последнего в игре. Арсений умница, очень рады за него. Он нас подарил финал.

— Как вы определяли очередность бросающих?

— Мне привычно бросать пятым. Мне просто сказали перед началом готовиться. Я не знал, какой я буду бросать.

В финале, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией. Начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Егор Яковлев (ХК Металлург)
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