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Сегодня, 14:11

Вяльбе о том, что Большунов не подошел к Терентьеву после финиша: «Не нужно делать какую-то сенсацию из того, чего нет!»

Вяльбе высказалась о результатах командного спринта на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов и Александр Терентьев на награждении.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о бронзовых медалях мужской и женской сборных в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

— У немок был неожиданный состав. Ожидали, что они смогут так высоко забраться?

— Я говорила, что финки, шведки, немки и русские будут бороться за золото. Думаю, что им на руку сыграло заболевание молодой девочки.

— Большунов после финиша не подошел к Терентьеву. Стоит ли на этой обращать внимание?

— Нет! Они дружат, у них хорошие отношения. Если такой мороз и Саша ушел, то правильно сделал. Вы все ищите какие-то гадости. У нас хорошая дружная команда. Не нужно делать какую-то сенсацию из того, чего нет!

— В такую морозную погоду бегать — это нормально?

— А что делать? Мы же не легкой атлетикой занимаемся. Такая погода для всех.

Сегодня, 16 февраля, Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте. Золото выиграли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Серебро — у финнов Йони Мяки и Ийво Нисканена.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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