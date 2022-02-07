Вячеслав Быков высказался о матче Россия — Канада в масках на Олимпиаде-2022

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о матче женского хоккейного турнира Олимпиады между командами России и Канады (1:6) в масках.

«В этом случае нужно врачам задать вопрос — грозит ли это здоровью или нет. Может быть, наоборот, хотят лишить заражения из-за непонятных тестов. Это скорее вопрос санитарии, а не спорта. В любом случае обе команды будут в равных условиях. Эпидемия внедряет свои правила, к сожалению», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Матч между сборными начался с задержкой в час из-за того, что канадки не хотели играть, так как не получили информацию о результатах тестов на COVID-19 из сборной России. В итоге матч состоялся, но спортсменки играли в масках.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1. Команда вышла на первое место в группе. Россия идет на третьей позиции и в следующем матче сыграет с Финляндией.