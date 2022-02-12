«Мы вышли потолкаться и потыкаться!» Быков оценил игру сборной России против Чехии на Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«В матче с чехами не было игрового напряжения, которое присутствовало в предыдущих встречах, поэтому и такой счет. Но меня удивило, что мы вышли потолкаться и потыкаться! Настрой был такой: провоцировать чехов, чтобы у них ничего не получилось. И эти эмоции перехлестнули нас. А потом, когда прошел пыл, у нас, как говорится, пошла игра», — сказал Быков «СЭ».

12 февраля сборная России потерпела первое поражение на хоккейном турнире, но продолжает лидировать в своей группе B с 7 очками.