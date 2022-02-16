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Сегодня, 19:25

Вячеслав Быков назвал козырь сборной России перед полуфиналом со Швецией на Олимпиаде

Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала олимпийского турнира в Пекине Россия — Швеция.

«Жду хорошей игры и победы! Самое главное — результат в нашу пользу. У шведов тоже достаточно интересная и сбалансированная команда, как и у Канады, с которой мы уже не сыграем. Скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота. Сейчас нужно получить информацию о матче шведов. Тренерский штаб, и наши специалисты разберут игру Швеции с Канадой и уже составят план на игру», — сказал Быков «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион также назвал главный козырь сборной России.

«Командные действия будут нашим козырем. Лидеры потянут всех за собой. Понравилось, что в последнем матче и защитники выстрелили, и наш капитан. С каждым матчем мы видим намного более слаженную игру. Болеем за наших, переживаем!» — добавил Быков.

В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля. Встреча за 3-е место состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Вячеслав Быков
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