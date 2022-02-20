Все медали сборных России / СССР по хоккею на Олимпийских играх

20 февраля в Пекине (Китай) сборная России по хоккею проиграла Финляндии (1:2) в финале турнира на Олимпиаде-2022 и стала серебряным призером Игр.

Всего на счету сборных России и СССР 14 медалей в истории Олимпиад — 9 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Сборная СССР становилась олимпийским чемпионом 7 раз (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988). В 1992 году золото взяла Объединенная команда республик бывшего СССР, в 2018 году чемпионом стала сборная России, выступавшая под названием «Олимпийские спортсмены из России» из-за отстранения Олимпийского комитета России на фоне допингового скандала.

В 1980 году сборная СССР стала серебряным призером Игр, сборная России завоевала два серебра — на Играх в 1998 году и в 2022 году.

В 1960 году сборная СССР завершила Олимпиаду с бронзовыми медалями, сборная России взяла бронзу в 2002 году.