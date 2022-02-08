Вратарь сборной России Федотов: «Каждому спортсмену приятно выступить за свою страну на Олимпиаде»

Вратарь сборной России Иван Федотов ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

— Каждому спортсмену приятно выступить за свою страну на Олимпийском турнире. Завтра — первый матч, будем играть на победу. Это такой же матч, не надо сильно придавать значения. Надо играть в свой хоккей. После матча будет понятно, какой счет на табло.

— Помним, как двухметрового Василия Кошечкина возили на тележке в Пхенчхане. Вас не возят?

— Нет, только своими ногами. Надо убирать закисление, работать над выносливостью. Игры в разное время, достаточно плотный график. Времени расслабляться нет.

— Вам сказали, что завтра вы играете в старте?

— Завтра узнаете.

Встреча сборной России с командой Швейцарии состоится завтра, 9 февраля. Игра начнется в 11.40 по московкому времени.

Помимо Швейцарии Россия сыграет в группе B с Данией и Чехией.