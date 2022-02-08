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Вратарь сборной России Федотов: «Каждому спортсмену приятно выступить за свою страну на Олимпиаде»

Вратарь сборной России Федотов поделился ожиданиями от первой игры на Олимпиаде со Швейцарией
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Вратарь сборной России Иван Федотов ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

— Каждому спортсмену приятно выступить за свою страну на Олимпийском турнире. Завтра — первый матч, будем играть на победу. Это такой же матч, не надо сильно придавать значения. Надо играть в свой хоккей. После матча будет понятно, какой счет на табло.
— Помним, как двухметрового Василия Кошечкина возили на тележке в Пхенчхане. Вас не возят?
— Нет, только своими ногами. Надо убирать закисление, работать над выносливостью. Игры в разное время, достаточно плотный график. Времени расслабляться нет.
— Вам сказали, что завтра вы играете в старте?
— Завтра узнаете.

Встреча сборной России с командой Швейцарии состоится завтра, 9 февраля. Игра начнется в 11.40 по московкому времени.

Помимо Швейцарии Россия сыграет в группе B с Данией и Чехией.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
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