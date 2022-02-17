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Вратарь сборной России Федотов: «Разберем шведов и постараемся сыграть первым номером»

Вратарь сборной России Федотов поделился ожиданиями от матча со Швецией
Игорь Рабинер
Обозреватель

Вратарь сборной России Иван Федотов ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом Олимпиады-2022 с командой Швеции.

— Видели матч Швеции с Канадой?

— Да, видел. Хороший матч. Осторожный, не самый зрелищный для зрителей. Шведы сыграли в дисциплинированный хоккей, как они и умеют. Все прекрасно знают, на что они способны. Мы разберем их и постараемся сыграть первым номером. Все хотят играть в доминирующий хоккей. Швеция — хорошая команда. Им нельзя давать пространства.

— Поняли, какая у нас сборная? В разных матчах и отрезках мы показываем разный хоккей.

— Это хоккей. Все меняется в одну секунду. Надо играть в свой хоккей. Неважно, как все складывается. На таком турнире все могут сыграть неожиданно. Есть сенсации. Неважно, выиграешь ты 4:0 или 1:0, главное — результат. Остальное — нюансы и детали для статистов и журналистов. Нам надо играть в хоккей.

— Что вы помните о матче со шведами в декабре? Игра будет похожей и завтра?

— Да, примерно такая же. Тяжело предугадать, но, думаю, шведы сыграют аккуратно, моментами осторожно и постараются использовать свои возможности. Все решат нюансы и небольшие ошибки, которые используют мастера.

— Ваш одноклубник по ЦСКА Лукас Валльмарк забивает в каждом матче.

— Молодец, что могу сказать. Скоротечный турнир для всех складывается по-разному. Может быть, он раскрепостился. Может быть, вернулся в шведскую сборную и нашел приятное взаимопонимание с партнерам. Но и у нас он хорошо себя проявляет. Он командный игрок. Здесь все складывается плодотворнее для него.

Матчи 1/2 финала Олимпиады-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.

Иван Федотов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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