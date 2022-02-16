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Сегодня, 11:31

«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря

Защитник сборной России Войнов заявил, что игра с Данией на Олимпиаде получилась тяжелой
Игорь Рабинер
,  
Владимир Пушкарев

Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

— Много создали и не забили. Много дали противнику создать. Тяжелый матч, — отметил Войнов.

— Опиши момент, когда сделал сейв вместо Федотова.

— Это все доли секунды происходило. Произошла небольшая ошибка, попытался занять место в воротах.

В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

Вячеслав Войнов
Сборная России по хоккею
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