«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Защитник сборной России Войнов заявил, что игра с Данией на Олимпиаде получилась тяжелой
Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал над Данией (3:1) в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.
— Много создали и не забили. Много дали противнику создать. Тяжелый матч, — отметил Войнов.
— Опиши момент, когда сделал сейв вместо Федотова.
— Это все доли секунды происходило. Произошла небольшая ошибка, попытался занять место в воротах.
В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена. Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.
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