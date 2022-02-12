Воронков получил матч-штраф за удар в голову соперника из Чехии

Нападающий сборной России получил матч-штраф за удар в голову соперника из Чехии

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков получил удаление до конца матча против Чехии.

В конце второго периода он применил жесткий силовой прием против игрока сборной Чехии у борта. Судьи посчитали, что россиянин намерено бил соперника в голову.

Силовой прием Воронкова.

Воронков был удален до конца матча. Сборная России будет вынуждена играть пять минут в меньшинстве.