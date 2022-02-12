Воронков получил матч-штраф за удар в голову соперника из Чехии
Нападающий сборной России получил матч-штраф за удар в голову соперника из Чехии
Нападающий сборной России Дмитрий Воронков получил удаление до конца матча против Чехии.
В конце второго периода он применил жесткий силовой прием против игрока сборной Чехии у борта. Судьи посчитали, что россиянин намерено бил соперника в голову.
Силовой прием Воронкова.
Воронков был удален до конца матча. Сборная России будет вынуждена играть пять минут в меньшинстве.
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