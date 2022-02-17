Воронков — о большом штрафе с Чехией: «Хотел сделать предупреждающий удар, но Седлак наклонился, и я попал в голову»
Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал свой большой штраф в матче с Чехией (5:6 ОТ) на групповом этапе Олимпиады-2022 и предстоящий полуфинал против Швеции.
— Что скажете по поводу своего удаления? Что все-таки тогда было?
— Попал в голову.
— Это были эмоции?
— Думал, что он [Лукаш Седлак] идет в меня. Хотел сделать ему предупреждающий удар. Оказалось, что он наклонился, тянулся за шайбой, и я попал в голову.
— Считаете справедливым штраф «5+20»?
— В голову же был удар.
— В КХЛ могли дать только пять минут.
— Судьи просматривали момент, значит, было.
— Досталось ли вам за это в раздевалке?
— Нет, все поддержали.
— Чувствовали себя виноватым, извинялись перед командой?
— Конечно. Подвел команду, два гола нам забили.
— Что скажете по завтрашнему матчу со Швецией? Кому у них можно в голову дать?
— Надо забивать голы.
— Вы видели хоть один матч шведов?
— Нет, не смотрел. Телевизоров в номерах нет у нас.