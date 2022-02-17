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Воронков — о большом штрафе с Чехией: «Хотел сделать предупреждающий удар, но Седлак наклонился, и я попал в голову»

Воронков объяснил, почему ударил чеха в голову во время матча на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал свой большой штраф в матче с Чехией (5:6 ОТ) на групповом этапе Олимпиады-2022 и предстоящий полуфинал против Швеции.

— Что скажете по поводу своего удаления? Что все-таки тогда было?

— Попал в голову.

— Это были эмоции?

— Думал, что он [Лукаш Седлак] идет в меня. Хотел сделать ему предупреждающий удар. Оказалось, что он наклонился, тянулся за шайбой, и я попал в голову.

— Считаете справедливым штраф «5+20»?

— В голову же был удар.

— В КХЛ могли дать только пять минут.

— Судьи просматривали момент, значит, было.

— Досталось ли вам за это в раздевалке?

— Нет, все поддержали.

— Чувствовали себя виноватым, извинялись перед командой?

— Конечно. Подвел команду, два гола нам забили.

— Что скажете по завтрашнему матчу со Швецией? Кому у них можно в голову дать?

— Надо забивать голы.

— Вы видели хоть один матч шведов?

— Нет, не смотрел. Телевизоров в номерах нет у нас.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Дмитрий Воронков
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