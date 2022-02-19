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Сегодня, 12:15

Владимир Ткачев: «После игры со Швецией решили поберечь эмоции. Главный матч все-таки впереди»

Ткачев заявил, что после матча со Швецией игроки сборной России решили поберечь эмоции
Екатерина Звенигородская
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Игорь Рабинер

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачев прокомментировал победу в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).

— Эпическое было у тебя спасение. Что ты помнишь по тому эпизоду? Как все это было?

— Когда такое происходит, это значит, что мы неправильно сыграли позиционно, где-то потеряли игроков. Пришлось выручать друг друга, но это обычный игровой момент. Нельзя, конечно, давать сопернику такой шанс.

— Ты пересмотрел потом этот момент?

— Да, пересмотрел. Повторюсь, мы немного потеряли игроков, неправильно разобрали, и это привело к такому моменту.

— Когда шведы забили нам гол, поменялась игра. Что скажешь по тому моменту?

— Когда во втором периоде здорово играли, двигались, надо было стараться забить еще один гол, потому что все-таки один гол переворачивает всю игру. Они завладели инициативой после забитой шайбы, в третьем периоде они почувствовали эмоциональный подъем, хотели еще забить. Хорошо, что нам удалось устоять.

— Как там все было по моменту с твоим удалением?

— Просто игровой момент. Он меня бил, я просто пошел в борьбу с ним.

— После вчерашнего столько напряженного матча уже успели перезагрузиться?

— Мы сделали акцент после игры, чтобы поберечь эмоции. Главный матч все-таки впереди.

В финале, 20 февраля, сборная России встретится с Финляндией. Начало в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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