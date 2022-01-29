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Сегодня, 20:05

Плющев: «Шипачев — опытный мастер. Неудивительно, что его выбрали капитаном сборной на Олимпиаде»

Плющев поддержал назначение Шипачева капитаном сборной России на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев по хоккею прокомментировал назначение Вадима Шипачева капитаном национальной команды на Олимпиаде-2022.

«Команда выбрала своего капитана, ничего тут удивительного. Для меня Шипачев — опытный мастер, давно уже связанный со сборной командой. Может, в голову мне и приходит кто-то еще в качестве кандидата на капитанское место, но игроки выбрали Вадима. Что здесь еще обсуждать?» — сказал Плющев «СЭ».

Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Вадим Шипачев
Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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