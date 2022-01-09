В НХЛ сделали заявление о невозможности участия игроков в Олимпиаде в Пекине

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию СМИ о том, что игрокам сборной России из НХЛ будет разрешено принять участие в Олимпийских играх-2022 в частном порядке.

— Хоккеистов сборной России, выступающих в НХЛ, могут отпустить на Олимпиаду? Нет, это неправда. Игроки, имеющие контракт в НХЛ, не будут участвовать в Олимпийских играх независимо от их принадлежности к какой-либо национальной сборной. В настоящее время мы запрашиваем подтверждение ИИХФ и МОК о том, что любые игроки, имеющие контракт с клубами НХЛ, будут признаны нелегитимными на Олимпиаде в Пекине: они не будут заявлены и ни при каких обстоятельствах не смогут принять участие в турнире, — заявил Дэйли.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.