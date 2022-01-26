В женской сборной России по хоккею нет зараженных коронавирусом перед вылетом на Олимпиаду

Все тесты хоккеисток и персонала сборной России дали отрицательный результат перед вылетом на Олимпиаду в Пекин.

«У всех 26 игроков и всего персонала команды отрицательные тесты», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На групповом этапе россиянки сыграют в группе А против Швейцарии, Финляндии, Канады и США.