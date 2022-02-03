В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о шести положительных тестах на коронавирус

Пресс-атташе сборной России Александр Бедарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что шесть хоккеистов национальной команды сдали положительный тест на коронавирус.

«Будет официальная информация. Обратитесь к тому, кто это написал. Завтра в 10 утра у команды будет тренировка, приходите на тренировку», — сказал Бедарев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что шесть игроков сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.