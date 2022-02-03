Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 15:35

В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о шести положительных тестах на коронавирус

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Хоккеисты сборной России после прилета в Пекин.
Фото ФХР

Пресс-атташе сборной России Александр Бедарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что шесть хоккеистов национальной команды сдали положительный тест на коронавирус.

«Будет официальная информация. Обратитесь к тому, кто это написал. Завтра в 10 утра у команды будет тренировка, приходите на тренировку», — сказал Бедарев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что шесть игроков сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

7
0
Читайте также
Австралийский сноубордист стал отцом через 15 месяцев после смерти. Как такое возможно?
Россия опять без флага и гимна? Сколько можем взять медалей? Какие премиальные у призеров? Что за бойкот? Ответы на главные вопросы об Олимпиаде-2022 в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Президент МОК выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы перед Олимпиадой из-за коронавируса
Матыцин отметил строгость антикоронавирусных правил на Олимпиаде в Пекине
Украинский фигурист Шмуратко заразился коронавирусом и пропустит командный турнир на Олимпиаде в Пекине
Томас Бах: «Китай делает все возможное для безопасного проведения Олимпиады»
В ФХР подтвердили, что Анисимов и Плотников смогут присоединиться к сборной России в Пекине позже
В России за сутки выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Зубков пожелал Шипачеву и Фаткулиной достойно пронести знамя на церемонии открытия Олимпиады
Фаткулина о назначении знаменосцем на открытии Олимпиады в Пекине: «Это так круто! Исполнилась моя мечта»
Президент МОК выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы перед Олимпиадой из-за коронавируса
Поздняков: «В сборной России по хоккею был найден один пограничный тест на коронавирус»
Поздняков: «Надеюсь, что у нас будут положительные эмоции от Олимпиады в Пекине»
Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шесть хоккеистов сборной России в Пекине сдали положительные тесты на коронавирус

Поздняков: «В сборной России по хоккею был найден один пограничный тест на коронавирус»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости