В сборной Китая объяснили отказ от проведения контрольного матча с Россией перед стартом Олимпиады

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов пояснил ситуацию с проведением контрольного матча против сборной России перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу. Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — сказал Феоктистов Sport24.

Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).