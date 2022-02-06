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Сегодня, 16:26

В сборной Китая объяснили отказ от проведения контрольного матча с Россией перед стартом Олимпиады

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов пояснил ситуацию с проведением контрольного матча против сборной России перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу. Однако наш приоритет — здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», — сказал Феоктистов Sport24.

Сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Источник: https://sport24.ru/
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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